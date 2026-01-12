Mama na obrotach przez lata działalności w sieci zjednała sobie mnóstwo fanów, a jej charyzma i poczucie humoru sprawiły, że dziś cieszy się mianem jednej z najpopularniejszych polskich influencerek. Ostatnio na Instagramie gwiazdy internetu pojawiły się zdjęcia, które wprawiły jej odbiorców w osłupienie. Niewiarygodne, jak wyglądała 10 lat temu.

Mama na obrotach podbija sieć

Klaudia Klimczyk, znana w sieci jako Mama na obrotach, od lat aktywnie działa na Instagramie i TikToku, gdzie publikuje zabawne, pełne dystansu filmiki z życia codziennego. Jej naturalność i poczucie humoru szybko podbiły serca internautów, którzy chętnie śledzą jej kolejne materiały i identyfikują się z przedstawianymi sytuacjami.

Duże zainteresowanie wzbudza także jej spektakularna metamorfoza. Problemy zdrowotne stały się dla Klaudii impulsem do zmiany stylu życia, dzięki czemu schudła aż 40 kilogramów. Influencerka nie zwalnia tempa i wciąż pracuje nad sylwetką, a przebieg tej przemiany regularnie pokazuje w mediach społecznościowych, motywując innych do dbania o siebie.

Tak Mama na obrotach wyglądała dekadę temu

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych dużą popularnością cieszy się trend polegający na zestawianiu zdjęć sprzed dziesięciu lat z tymi wykonanymi obecnie. Do tej zabawy dołączyła również Klaudia Klimczyk, pokazując fanom, jak ogromną przemianę przeszła na przestrzeni lat. Opublikowane kadry wyraźnie ukazują, że jej dawny wygląd znacząco różni się od tego, który znamy dziś.

2016. 10 lat temu miałam 25 lat. To był rok, w którym urodziła się nasza córka Sonia. I byłam… inna. Nie lepsza nie gorsza. Po prostu na innym etapie życia. Miałam inne marzenia, inne priorytety, inne wyobrażenie o sobie. Myślałam, że już wiem, kim jestem. A potem przyszły kolejne doświadczenia, decyzje, zmiany, rozczarowania, małe zwycięstwa, momenty, które po cichu robią z człowieka kogoś zupełnie nowego. Dziś patrzę na te zdjęcia i czuję wdzięczność. Za tamtą mnie. Za drogę, którą przeszłam. Za to, że się nie zatrzymałam. Wyglądałam inaczej ale bez tamtej dziewczyny nie byłoby tej dzisiejszej napisała Mama na obrotach.

Fani błyskawicznie zalali wpis influencerki serdecznymi komentarzami. Wielu z nich uważa, że Mama na obrotach z roku na rok wygląda coraz młodziej. Posypało się mnóstwo komplementów.

No kochana powiem jedno odmłodniałaś, ale doskonale Cię rozumiem i trzymam kciuki

Tak, masz rację. Wszystko dzieje się po coś. Cudownie teraz wyglądasz i kibicuje Ci z całego serca

Lata działają na Twoją korzyść

Młodniejesz z wiekiem pisali internauci.

