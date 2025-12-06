Klaudia Klimczyk, znana szerokiej publiczności jako „Mama na obrotach”, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce. Jej zabawne filmiki i codzienne relacje z życia przyciągają rzesze fanów. Choć wcześniej z humorem podchodziła też do swojej sylwetki, to jednak stan zdrowia skłonił ją do radykalnej zmiany stylu życia.

Przez parę miesięcy bolało mnie w plecach. Zwalałam to na zły sen, na wyleżały materac czy na męża, który chrapie. Kiedy schudłam te 37 kg, to materac został, ból odpuścił i mąż też został. Zrzucenie kilogramów poprawiło mi komfort życia - mówiła na początku listopada w ,,Pytaniu na śniadanie''

Teraz Klaudia Klimczyk pokazała kolejne efekty swojej wielkiej przemiany.

Mama na obrotach schudła 40 kg

W piątek, 5 grudnia 2025 roku, Klaudia Klimczyk wystąpiła w programie „Halo tu Polsat”, gdzie ujawniła szczegóły swojej spektakularnej metamorfozy. Influencerka poinformowała, że aktualnie na jej liczniku jest już -40 kilogramów. Co istotne, nie uważa tego za koniec swojej drogi - zapowiada dalszą walkę o zdrowie i lepsze samopoczucie. Tym razem jednak podeszła do procesu swojej przemiany zupełnie inaczej niż wcześniej.

Jak schudła Mama na obrotach?

Klaudia Klimczyk wyjaśniła, że sukces odchudzania zawdzięcza przede wszystkim zmianie nawyków żywieniowych i regularnym treningom. W przeciwieństwie do wcześniejszych prób, teraz nie skupia się jedynie na szybkich efektach, lecz buduje nowe przyzwyczajenia. Influencerka przyznała, że jej błąd w przeszłości polegał na braku trwałej zmiany stylu życia - szczególnie wieczornego podjadania.

W codziennej rutynie Mamy na obrotach kluczową rolę odgrywają treningi. Trenuje od dwóch do czterech razy w tygodniu, zależnie od samopoczucia. Zdrowa dieta to kolejny istotny element przemiany. Co ciekawe, Klaudia nie zrezygnowała całkowicie z przekąsek - zamiast tego wybiera zdrowsze alternatywy, które nie niweczą efektów ciężkiej pracy.

Mama na obrotach opublikowała również nowy film na swoim Instagramie, na którym krok po kroku pokazała swoją całą metamorfozę.

–40 kg w 14 miesięcy. Moja praca, moje wzloty, moje upadki, moje decyzje… Nikt za mnie tego nie zrobił. - poinformowała Mama na obrotach

Zobaczcie, jak dziś wygląda Mama na obrotach!

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

