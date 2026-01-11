Klaudia Klimczyk, znana w sieci jako "Mama na obrotach", zaskoczyła fanów nowymi zdjęciami, na których doskonale widać, jak ogromną metamorfozę przeszła przez ostatni rok. Dziś jest nie do poznania, a fani nieustannie przesyłają jej lawinę ciepłych słów i komplementów.

Występując w programie „Halo tu Polsat”, Klaudia ujawniła, że jej metamorfoza była przemyślana i trwała. Zdecydowała się na systematyczną pracę i konsekwencję, unikając drastycznych rozwiązań. Jak sama przyznała, wcześniejsze próby kończyły się niepowodzeniem z powodu braku wdrożenia zdrowych nawyków.

Co zmotywowało "Mamę na obrotach" do spektakularnej przemiany?

Jak wyznała sama Klaudia Klimczyk, główną motywacją do metamorfozy były problemy zdrowotne, w tym przewlekły ból pleców. To one sprawiły, że influencerka postanowiła radykalnie zmienić swój styl życia. Decyzja o przemianie była też wynikiem dojrzałości i chęci wprowadzenia zmian na stałe. Klaudia podkreśliła, że tym razem nie chodziło o szybki efekt, ale o świadome budowanie zdrowych nawyków. To podejście okazało się kluczowe dla jej sukcesu.

Nowe zdjęcie "Mamy na obrotach" podbija sieć

Teraz z okazji rozpoczęcia roku 2026 Klaudia Klimczyk postanowiła podzielić się z fanami swoimi nowymi zdjęciami po metamorfozie. Odmieniona "Mama na obrotach" zapozowała do nich w eleganckiej kreacji. Pod fotkami napisała zaś:

Wkraczam w NOWY ROK z nadzieją, odwagą i otwartą głową. Niech będzie dobry. Szczęśliwego kochani - napisała Klaudia Klimczyk

Nowe kadry Klaudii Klimczyk na Instagramie zachwyciły fanów. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo komplementów i ciepłych słów od internautów.

Rewelacja! Jesteś cudownym przykładem transformacji tj. zmiany, która zachodzi nie tylko w ciele, ale i w sercu, nawykach i odzwierciedla ją konsekwencja i działanie mimo przeszkód

Pięknie wyglądasz. Wszystkiego dobrego!

Powiem krótko PETARDA - piszą internauci

Metamorfoza "Mamy na obrotach" pokazuje, że zmiana stylu życia może przynieść spektakularne rezultaty, jeśli jest oparta na silnej motywacji, konsekwencji i zdrowym podejściu.

Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcia Klaudii Klimczyk!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: