Klaudia Klimczyk, znana szerzej jako "Mama na obrotach", to popularna influencerka, która zdobyła serca internautów zabawnymi filmikami i codziennymi relacjami z życia rodzinnego. Choć przez lata z humorem podchodziła do swojej sylwetki, w pewnym momencie postanowiła diametralnie zmienić styl życia. Jak przyznała w jednej z rozmów, motywacją do podjęcia decyzji o odchudzaniu były pojawiające się problemy zdrowotne, m.in. przewlekły ból pleców.

Dziś "Mama na obrotach" może pochwalić się zrzuceniem aż 40 kilogramów. To efekt ciężkiej pracy, którą włożyła w swoją metamorfozę. Na nowym nagraniu tiktokerka pokazała, jak zmieniała się jej sylwetka przez ostatni rok.

Jak "Mama na obrotach" schudła 40 kg? Kluczowe elementy metamorfozy

Na początku grudnia Klaudia Klimczyk wystąpiła w programie „Halo tu Polsat”, gdzie opowiedziała o swojej metamorfozie. Podczas rozmowy ujawniła, że zrzuciła już 40 kg, jednak nie traktuje tego jako końca drogi. Podkreśliła, że tym razem zmiana była świadoma i przemyślana, a główną motywacją była troska o zdrowie i samopoczucie. W programie wyznała również, że wcześniejsze nieudane próby wynikały z braku trwałych zmian i zbyt dużego nacisku na szybki efekt. Tym razem postawiła na systematyczność i konsekwencję.

Jak dziś wygląda "Mama na obrotach"? Pokazała nagranie na Instagramie

Efekty swojej przemiany "Mama na obrotach" regularnie pokazuje swoim fanom w mediach społecznościowych. Tym razem zaprezentowała nagranie ukazujące jej ostatni rok pod względem metamorfozy.

Cały rok w jednej rolce. Było ciężko ale nie poddaję się lecę dalej i po więcej. Kto leci ze mną? - napisała pod nowym wideo ,,Mama na obrotach''

Widzimy na nim, jak zmieniała się Klaudia Klimczyk miesiąc po miesiącu przez cały 2025 rok. Fani tiktokerki są pod ogromnym wrażeniem jej pracy i determinacji i pod wspomnianym wideo pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i komentarzy od internautów.

Gratuluję. Kawał dobrej roboty

Świetna robota

Uwielbiam Cię od zawsze! Gratuluję samodyscypliny i samozaparcia

To jest olbrzymi sukces. Rok pełen ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń. Dokonała Pani pięknej przemiany zewnętrznej nie tracąc nic ze swojego wnętrza. - piszą internauci

Zobaczcie sami tą niesamowitą metamorfozę!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: