Matka Michała Wiśniewskiego wydaje książkę: "Długo walczyłem, aby rozliczyła się z przeszłością"

Michał Wiśniewski zdradził, ze już niedługo wyjdzie książka jego mamy „Dziewczyna z kieliszkiem”. Powiedział też, że będzie dostępna jako audiobook. Co zdradzi w książce mama Michała? Nie jest tajemnicą, że za sprawą swojego syna, Grażyna Wiśniewska zerwała z nałogiem. To Michał Wiśniewski postawił matce takie ultimatum, żeby mogła widywać wnuki i zamieszkać z jego rodziną.

Matka Michała Wiśniewskiego pokonała nałóg!

W maju tego roku upłynie już 16 lat, odkąd pani Grażyna nie pije alkoholu.

Długo walczyłem o to aby mama rozliczyła się z przeszłością. Z pewnością nie było to łatwe. Ale zrobiła to. To bardzo trudna książka. 💪✍️📚📖 Książka nie oszczędzanej przez los nastolatki, później kobiety aż w końcu matki poniewieranej przez wszystkich wokół. Czy była ofiarą czy sama sobie zgotowała po części ten los? "Dziewczynka z kieliszkami" już 26 maja 2021.

Michał Wiśniewski od lat namawiał mamę, by rozliczyła się z bardzo trudną przeszłością, która miała wpływ na jego życie. W dzieciństwie spotkało go wiele traum: rozwód rodziców, samobójstwo ojca, alkoholizm matki. Dlatego trafił do domu dziecka, a następnie uciekał z kolejnych rodzin adopcyjnych.

Jestem z siebie bardzo dumna i nawet mi to ciężko nie przychodziło, chociaż miałam styczność z alkoholem, bo u Michała zawsze tego było dużo – jak goście przychodzili, ale wiedziałam, że nie wolno. Wiedziałam, że jak to zrobię, to pożegnam się z Michałem - wyjawiła Grażyna Wiśniewska w programie „Oczami matki" dwa lata temu.

Dziś mama Michała jest szczęśliwą kobietą. Niedawno opowiadała nawet o tym, jak czuje się po szczepionce na Covid-19. Widać, że kobieta mieszkając z synem spełnia się jako babcia i mama.

Michał Wiśniewski z mamą i Grażyna Barszczewską, która nagrywała audiobooka.

Dziś mama Michała jest szczęśliwie zaręczona.

Książka mamy Michała Wiśniewskiego zostanie opublikowana w maju