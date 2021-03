Michał Wiśniewski lata temu zaprosił Violettę Villas do swojego domu. Dopiero teraz pokazał, jak ją ugościł 

Michał Wiśniewski na swoim Instagramie coraz częściej wrzuca stare zdjęcia i wraca wspomnieniami do chwil, którymi żyła cała Polska. W 2007 roku lider "Ich Troje" zaprosił na święta do swojego domu samą Violettę Villas, żyjącą już wtedy w bardzo złych warunkach. Wiśniewski pokazał kilka zdjęć z tego wyjątkowego spotkania!

Los Violetty Villas nie był obojętny Michałowi Wiśniewskiemu. Pierwszą pomoc zaoferował jej po tym, jak poznali się na Festiwalu w Opolu w 2002 roku (Villas wręczała zespołowi "SuperJedynkę"). W 2003 roku wydali mini album z utworami na walentynki. Media donosiły, że borykająca się z problemami finansowymi Villas mogła zarobić na nim aż 150 tysięcy złotych. Ale to koniec - Michał wiedział, w jakich warunkach żyje gwiazda. Zaproponował jej kupno nowego domu, Villas odmówiła:

Wiśniewski zaprosił Violettę Villas na kolację wigilijną w 2007 roku - wówczas był żonaty z Anną Świątczak, ta spodziewała się drugiej córeczki. W książce artysta wspominał, że ściągnięcie piosenkarki do jego willi było trudnym zadaniem:

Taki wyjazd to było wyzwanie. Najpierw wytrzeźwieć, potem doprowadzić się do stanu używalności, jeszcze brak zębów. Dostała propozycję ode mnie, żeby je zrobić, tylko że nie podjęła tej decyzji. Z jednej strony oczekiwała pomocy, ale z drugiej nikomu nie ufała. Już wtedy miała uraz biodra, ale jeszcze chodziła.Przyjechała. Byliśmy ze sobą dwie, trzy godziny. I o godz. 22.00 kierowca je odwiózł. A potem o 1.00 w nocy dostałem telefon, czy zapłacę rachunek. One zaprosiły jakichś gości, zamawiały, więc powiedziałem, że do kwoty 2,5 tys. ureguluję - powiedział Wiśniewski w książce.