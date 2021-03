Ciężka reakcja mamy Michała Wiśniewskiego na szczepienie przeciw Covid-19! Jak się czuje?

Michał Wiśniewski opublikował na Instastories relację swojej mamy dotyczącą szczepienia na Covid-19. Okazuje się, że początkowo Grażyna Wiśniewska czuła się dobrze, ale w kolejnej dobie pryszedł kryzys. Po 20 godzinach od podania szczepionki wystąpiły niepokojące objawy.

Jak obecnie czuje się mama lidera „Ich Troje”?

Ciężka reakcja mamy Michała Wiśniewskiego na szczepienie przeciw Covid-19

Michał Wiśniewski, który sam deklaruje się jako zwolennik szczepień, zdecydował się poruszyć w mediach społecznościowych temat szczepionek przeciw Covid-19. Okazuje się, że jego mama zdecydowała się na szczepienie, a sam artysta otrzymał mnóstwo pytań o jej samopoczucie po szczepionce. Jak wiadomo ostatnie kontrowersje wokół szczepionki AstraZeneca wzmagają ciekawość.

W trakcie relacji na Instagramie artysta poprosił swoją mamą, która siedziała obok niego, aby sama opowiedziała, o tym, jak czuła się po szczepieniu na Covid-19!

Mamo, jak się czujesz po szczepieniu? Opowiadaj! - powiedział wprost Michał Wiśniewski.

Wtedy mama artysty szczegółowo opowiedziała, jak czuła się po przyjęciu szczepionki:

Szczepiłam się przedwczoraj i bardzo dobrze się czułam. W nocy dostałam temperaturę, nawet dość wysoką, bo ponad 39 stopni. Ale wzięłam paracetamol i na drugi dzień już mi ta gorączka spadła. Miałam 38,6 stopni, a rano dzisiaj się obudziłam bez gorączki i bardzo dobrze się czuję. - opowiadała na Instastory na koncie artysty jego mama.

Grażyna Wiśniewska zdradziła jeszcze, że oprócz gorączki miała też zawroty głowy, była bardzo osłabiona i wymiotowała. Na szczęście wszystkie objawy przeszły i obecnie czuje się dobrze.

Artysta w dalszej części relacji zwrócił się też do Internautów, którzy atakują go za to, że wyraża swoje zdanie na temat szczepionek i mówi wprost, że zamierza się zaszczepić.

To na pewno nie był najłatwiejszy moment po tej szczepionce. 20 godzin po nastąpiły powikłania, takie, jakie mają prawo wystąpić. Drodzy antyszczepionkowcy, to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja czy będzie się szczepić. Natomiast zostawcie to prawo wyboru ludziom, dajcie im szansę na powrót do normalności i przestańcie mnie wyzywać, bo to nie ma najmniejszego sensu - dodał lider Ich Troje.

Michał z mamą:

East News

Niedawno Michał Wiśniewski zapowiadał książkę swojej mamy "Dziewczynka z kieliszkami", w której Grażyna Wiśniewska pisze o trudnej przeszłości.