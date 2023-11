20 listopada odeszła Grażyna Janachowska, mama ekspertki ślubnej Izabeli Janachowskiej. Tę smutną informację córka zmarłej przekazała za pośrednictwem Instagrama, gdzie umieściła nekrolog ze szczegółami pogrzebu ukochanej mamy. W kontekście tej tragedii zdjęcia, które na Instagramie publikowała Grażyna Janachowska, nabierają nowego wymiaru i naprawdę ściskają za serce!

Mama Izabeli Janachowskiej była aktywna na Instagramie

Izabela Janachowska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Ekspertka ślubna często przekazuje na Instagramie szczegóły ze swojego życia prywatnego i rodzinnego. Rzadko jednak decyduje się na to, by opowiedzieć o relacjach z rodzicami. Fani do tej pory mogli jednak obserwować profil na Instagramie Grażyny Janachowskiej, która często publikowała tam zdjęcia ukochanego wnuka - Chriska. Niestety Grażyna Janachowska odeszła do wieczności 20 listopada, o czym poinformowała w mediach jej córka.

Instagramowy profil Grażyny Janachowskiej obserwowało ponad tysiąc osób. Mama ekspertki ślubnej często publikowała tam kadry ze swojej codzienności, wśród których przeważały ujęcia ukochanego wnuka - Christophera. Gołym okiem widać było ogrom miłości, jakim babcia darzyła chłopca!

4 lata temu witaliśmy Chrisulka. Dzisiaj świętujemy, dmuchamy świeczki i cieszymy się, że taki Słodziak daje nam tyle szczęścia - pisała mama Izabeli Janachowskiej z okazji urodzin wnuka.

Mama Izabeli Janachowskiej chętnie pisała także o relacji, jaka łączyła ją z młodszą córką. Z okazji urodzin ekspertki ślubnej, Grażyna Janachowska opublikowała poruszające życzenia, opatrzone zdjęciem tortu. W kontekście ostatnich, tragicznych wydarzeń, te słowa poruszają jeszcze bardziej.

Dzisiaj Urodziny miała moja młodsza Córunia, Izabelka. Dużo, dużo zdrówka - pisała Grażyna Janachowska zaledwie kilka tygodni temu.

Z ostatnich wpisów Grażyny Janachowskiej można wywnioskować, że wiosną mama gwiazdy Polsatu miała problemy ze zdrowiem i potrzebowała pomocy medycznej. Nie opuszczał jej jednak optymizm i pogoda ducha.

Na krótką chwilę zawieszam pozytywne zdjęcia, ale obiecuję, na pewno na krótką - pisała mama Izabeli Janachowskiej na Instagramie.

Tuż po śmierci Grażyny Janachowskiej, na jej instagramowym profilu pojawił się nekrolog i informacje o pogrzebie. Izabeli Janachowskiej i jej bliskim życzymy dużo, dużo siły!

