Mama Blanki Lipińskiej zostanie gwiazdą Instagrama? Fani autorki "365 dni" już ją kochają! 

Mamę Blanki Lipińskiej na Instagramie śledzi już ponad 50 tysięcy osób! Za namową córki Pani Małgorzata rozpoczęła intensywną przygodę z portalem społecznościowym! Na jej story pojawiły się pierwsze nagrania z poradami dotyczącymi domowych porządków. Fani autorki "365 dni" już ją kochają!

Blanka Lipińska ma doskonały kontakt ze swoimi rodzicami i z dumą opowiada o tym swoim obserwatorom. Na ich wsparcie może liczyć w każdym momencie swojego życia. Ostatnie kilka dni wraz z najbliższymi spędzała na Kaszubach. Towarzyszył jej nie tylko Baron ale również Pani Małgorzata. To właśnie tam powstał pomysł, aby mama Blanki częściej udzielała się na swoim koncie.

Fani autorki "365 dni" uwielbiają jej wspólne wideo z mamą. Twierdzą, że panie wyglądają jak siostry i nie mają wątpliwości po kim Blanka odziedziczyła urodę. Na koncie zarówno Blanki jak i jej mamy pojawia się sporo komplementów pod adresem Pani Małgorzaty. Na jej własnym story w końcu pojawiła się pierwsza relacja dotycząca porad odnośnie sprzątania! Internauci są zachwyceni! Blanka pochwaliła się wiadomościami, które piszą do niej fani;

- Oglądałam storkę Twojej mamy i przepadłam. Co za super babka. Jeszcze nigdy nie słyszałam tak wyczerpującego wykładu o czyszczeniu kuchenki.

- Witaj Blania, oglądałam story Pani Małgorzaty i muszę stwierdzić, że mama jest tak cudowną babeczką, że szok. Jej przygotowanie i zaangażowanie w to, co pokazuje jest nieziemskie