W dalszym ciągu ciężko jest uwierzyć, że Pawła Królikowskiego nie ma już wśród nas. Śmierć aktora to ogromna strata nie tylko dla fanów i środowiska artystycznego, ale przede wszystkim dla jego kochającej, licznej rodziny. Paweł Królikowski razem ze swoją żoną Małgorzatą Ostrowską - Królikowską doczekał się piątki dzieci. Antoni, Julia, Marcelina, Ksawery i Jan byli dla aktora całym światem. Zobaczcie jak piękna i wyjątkowa relacja łączyła go z jego synem Antonim. W 2013 roku ojciec i syn nagrali wspólny utwór "Tata mój". Chociaż z nagrania płynie mnóstwo pozytywnej energii i dobrego humoru, dzisiaj trudno powstrzymać przy nim łzy. Zobacz także: Antek Królikowski żegna ojca, Pawła! "Do zobaczenia Tato" Paweł i Antoni Królikowski w utworze "Tata mój" Antoni Królikowski urodził się 17 lutego 1989 roku i jest najstarszym synem Pawła Królikowskiego. Antek poszedł w ślady taty i zajmuje się aktorstwem. Dzisiaj jest jednym z najbardziej rozchwytywanych artystów młodego pokolenia. Ojca i syna zawsze łączyła wyjątkowa i piękna relacja. Mnie zawsze imponowała twoja samodzielność. Antek, kiedy miał 19 lat, wyniósł się z domu, zarabiał na siebie, a my z żoną mieliśmy poczucie, że stoimy w odwodzie i ubezpieczamy tyły […]. Antek naprawdę od urodzenia był niebanalny i niesamowicie rozgarnięty – powiedział o Antku w rozmowie z Vivą, Paweł Królikowski. Niestety 27 lutego 2020 roku Paweł Królikowski odszedł i zostawił nie tylko Antka, ale także pozostałą czwórkę dzieci oraz kochającą żonę Małgorzatę Ostrowską - Królikowską. Antoni we wzruszającym wpisie na Instagramie, pożegnał swojego wspaniałego tatę. Dzisiaj, po wielu...