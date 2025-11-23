Karolina Gilon, znana prezenterka i influencerka, niedawno zakończyła współpracę z Polsatem. Mimo tej zmiany zawodowej nie była zmuszona do ograniczenia swoich wydatków. Wręcz przeciwnie – intensyfikacja działań influencerskich pozwoliła jej utrzymać wysoki poziom życia. Jak sama przyznała, nowe źródła dochodów okazały się wyjątkowo opłacalne.

Celebrytka mieszka wraz z partnerem i dzieckiem w Warszawie. Tam też prowadzi swoje życie rodzinne i zawodowe. Zdecydowała się otwarcie ujawnić, ile kosztuje ją miesięczne utrzymanie trzyosobowej rodziny. Padła konkretna kwota: od 14 do 15,5 tys. zł miesięcznie.

Tyle miesięcznie Karolina Gilon wydaje na życie

Jednym z największych obciążeń finansowych w domowym budżecie Karoliny Gilon jest kredyt mieszkaniowy. Jak zdradziła, miesięczna rata kredytu za mieszkanie wynosi 3,5 tys. zł. To jednak dopiero początek wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Koszty mediów, czyli opłaty za czynsz, internet, prąd i wodę, wynoszą aż 3 tys. zł miesięcznie. W sumie te dwie pozycje pochłaniają aż 6,5 tys. zł. Karolina Gilon ujawniła także, ile wydają z partnerem na codzienne potrzeby. Na zakupy spożywcze przeznaczają około 600 zł tygodniowo, co daje 2,4 tys. zł miesięcznie. Rzadko jadają na mieście, ale gdy już to robią, decydują się na jedzenie na wynos, co ma miejsce około 3 razy w miesiącu i kosztuje łącznie 350 zł.

Celebrytka dba o kondycję fizyczną. Karta na siłownię dla niej i jej partnera to kolejny wydatek – łącznie 500 zł miesięcznie. Również dziecko pary generuje istotne koszty. Na mleko wydają około 400 zł, na kaszki i słoiczki – 200 zł, a na ubranka i zabawki około 400 zł. W sumie opieka nad dzieckiem kosztuje ich około 1 tys. zł miesięcznie.

Zakupy odzieżowe dla dorosłych także są ujęte w miesięcznym budżecie. Na ubrania z sieciówek Karolina przeznacza około 700 zł.

Leasing, paliwo i kosmetyki – szczegóły luksusowego stylu życia

Na luksus nie brakuje również miejsca w budżecie Gilon. Miesięczna rata leasingu samochodu to 2,5 tys. zł, a dodatkowo na benzynę przeznaczają około 1 450 zł. Łącznie transport pochłania niemal 4 tys. zł miesięcznie.

Jedną z oszczędności w domowym budżecie celebrytki są kosmetyki – Karolina Gilon przyznała, że nie wydaje na nie żadnych pieniędzy, ponieważ otrzymuje je w ramach współprac influencerskich.

Z dokładnych wyliczeń Karoliny Gilon wynika, że miesięczne wydatki jej trzyosobowej rodziny mieszczą się w przedziale od 14 do 15,5 tys. zł. Wysokie koszty życia w Warszawie, utrzymanie dziecka, opłaty za kredyt mieszkaniowy, media, jedzenie, paliwo, leasing oraz aktywności fizyczne tworzą obraz luksusowego, ale zarazem wymagającego budżetu.

Karolina Gilon, mimo zmiany zawodowej, zachowała swój styl życia. Dzięki dochodom z działalności influencerskiej utrzymuje wysoki standard życia i nie rezygnuje z wygód, które wcześniej zapewniała jej praca w telewizji.

Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Joanna Opozda o zdradzie w 9. miesiącu ciąży: "Sypie ci się całe życie"