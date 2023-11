Ciężarna Małgosia pokazała zdjęcie Pawła i zdradziła, jak jej przyszły mąż radzi sobie jako rolnik. Małgosia nie ukrywa, że jest bardzo dumna ze swojego ukochanego!

Ostatnio z Pawłem od dłuższego czasu pracowaliśmy nad realizacją tajnego planu, a mianowicie szukaliśmy wszem i wobec paszowozu który wjedzie śmiało w nie każdy przejezdny kąt naszych budynków. Problem był w tym, że czymś chcieliśmy go wymieszać i od tego zaczęliśmy. Paweł odkopał swój rodzinny, dziadkowy skarb, który zreanimowal, dobre kilka miesięcy dłubania, smarowania, części dopasowywania. Z tego co zajarzylam( jak prawdziwa mechaniczna blondynka) , to ma lepszą moc niż oryginał, a poza tym wszystko cacy jak ta lala. Klasyk. Jestem z Pawła bardzo dumna!- napisała na Instagramie.