Na początku sierpnia Małgosia i Paweł niespodziewanie ogłosili, że wkrótce odbędzie się ich ślub. Dla wszystkich było to wielkie zaskoczenie, bowiem para nawet nie ogłosiła wcześniej, że jest już po zaręczynach.

Kochani, rzadko wypowiadamy się na temat życia osobistego, aczkolwiek w świetle głosów Facebookowych, domysłów odnośnie naszych frywolnych planów życiowych, uroczyście oznajmiamy : nasz ślub i wesele już niebawem! Zawsze powtarzałam Pawłowi, że pierścionek zaręczynowy dla mnie ma małą wartość - obrączki to już jest moc! Choć zaręczyny to niewątpliwie był mega wzruszający moment. I oto niedługo nadchodzi ten wielki dzień, my już nie możemy się doczekać (mam nadzieję że nasi goście również)