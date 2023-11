Wydaje się, że Wojtek z "M jak miłość" już zaakceptował fakt, że to Joanna jest jego mamą i nawet nie wspomina o Gosi. Jednak imienniczka jego mamy pojawi się w życiu chłopca i sporo namiesza. Widzowie muszą przygotować się na zmiany w rodzinie Chodakowskich. Syn Tomka o nowej znajomości nie będzie chciał wspominać Asi, co ją bardzo zaniepokoi. Czy Wojtek zdradzi jej prawdę?

W "M jak miłość" pojawi się Małgosia?

Powrót Małgosi Mostowiak jest mało prawdopodobny, co prawda ta postać nie została uśmiercona, ale wiadomo, że nie zagra jej Joanna Koroniewska. Aktorka wielokrotnie mówiła, że mimo rozmów z produkcją nie wraca do serialu. Jednak w „M jak miłość” pojawi się nowa Małgosia. Imienniczka biologicznej matki Wojtka będzie ważną postacią w życiu chłopca. Po rozstaniu z Olą ciężko mu będzie przejść do codziennych spraw, ale swoimi rozterkami nie będzie dzielił się z Asią jak dotychczas. Kiedy Chodakowska zapyta go o relację z Olą, szybko wyjaśni sprawę:

Na dziewczyny przyjdzie czas. Na razie je sobie odpuściłem. Teraz liczy się dla mnie turniej międzyszkolny -odpowie Wojtek.

Joanna jednak nie da za wygraną i poradzi, aby nie uciekał tylko w naukę i nadal spotykał się ze znajomymi. Wtedy Wojtek zdradzi się, że w jego życiu pojawiła się kolejna ważna osoba:

Gośka mówi, że jak się chce coś osiągnąć, to trzeba się temu poświęcić!

Ten temat od razu zainteresuje Asię i będzie próbowała wyciągnąć coś więcej na temat nowej znajomej syna. Niestety Wojtek nie jest jeszcze na to gotowy i zakończy temat.



Gośka? Jaka Gośka? No jaka Gośka? Wojtuś, nie wstydź się... Tak to jest w życiu, coś się kończy, coś zaczyna. Jeżeli jakaś relacja się kończy, to trzeba dać szansę drugiej... - podsumuje Chodakowska.

Szybko wyjdzie na jaw, że Małgosia to nowa koleżanka Wojtka, która ma na niego bardzo duży wpływ. To dzięki niej walczy o siebie i zapomniał o byłej sympatii. Czy będzie nową miłością chłopca?

Chłopiec ciężko przeżył rozstanie z Olą!

Joanna stara się okazać wsparcie Wojtkowi

