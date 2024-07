Małgosia Bela i reżyser "Idy" Paweł Pawlikowski są parą! Kilka tygodni temu byli widziani razem na spacerze podczas festiwalu filmowego w Cannes oraz na premierze filmu "Ojciec" w Warszawie, ale nikt chyba nie spodziewał się, że między modelką, a laureatem Oscara za film "Ida" wybuchło gorące uczucie. Ich związek jest na tyle poważny, że aktorka zdecydowała się przeprowadzić z Włoch do Polski. Już szuka mieszkania w Warszawie.

Małgosia Bela i Paweł Pawlikowski są parą!

Małgosia już szuka w Warszawie idealnego mieszkania dla siebie i swojego jedenastoletniego syna, Józia. Jej ulubionym miejscem w stolicy jest Saska Kępa, dlatego tylko ta dzielnica wchodzi w rachubę. Obejrzała już parę mieszkań, ale jeszcze nie podjęła decyzji. Józiowi podoba się pomysł mamy. Chłopak, na szczęście, mówi po polsku, więc nie będzie miał problemów z kontaktami z rówieśnikami w szkole – zdradza "Party" znajoma modelki.

Gdy pojawiły się ich zdjęcia z Cannes, wszyscy sugerowali, że zapewne pracują razem nad nowym filmem, bo Bela poza modelingiem, spełnia się również jako aktorka. Jednak to nie o wspólną pracę chodziło. Jak udało nam się dowiedzieć to właśnie Paweł Pawlikowski jest mężczyzną, dla którego na początku roku Bela rozwiodła się z mężem, francuskim milionerem Jeanem-Yves’em Le Furem. Ich małżeństwo trwało zaledwie 2 lata. Pobrali się we Włoszech, na ich ślubie bawiła się Kate Moss, ale to małżeństwo to już przeszłość. Teraz Małgosia Bela zakochana jest w Pawlikowskim i dla niego chce przeprowadzić się z synem do Warszawy. Więcej o tym gorącym romansie przeczytacie w najnowszym "Party".

Małgosia Bela i Paweł Pawlikowski w Cannes

Modelka i reżyser są zakochani!

Ostatnio modelka pojawiła się w Warszawie z synam na premierze filmu Ojciec

Na premierze był też Paweł Pawlikowski

