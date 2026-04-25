Małgorzata Socha znów skupiła na sobie uwagę, ale tym razem nie serialową rolą, a energią z jaką jako gospodyni eventu dbała o każdy szczegół podczas przygotowań. Aktorka współorganizowała w stolicy wydarzenie promujące jej autorską markę kosmetyczną. Jeszcze chwilę przed przybyciem zaproszonych gości krzątała się w jeansach i swetrze, by dosłownie na ostatnią chwilę przebrać się w stylizację, w której witała zaproszonych gości.

Zapracowana Socha przyłapana przez paparazzi przed eventem

Premiera nowej linii kosmetyków Małgorzaty Sochy odbyła się w ekskluzywnym salonie fryzjerskim w Warszawie. Aktorka na miejscu pojawiła się znacznie wcześniej, aby móc wszystko dopiąć na ostatni guzik. Małgorzata Socha w codziennej stylizacji złożonej z jeansów, mokasynów, golfu i ciepłego swetra krzątała się poprawiając przygotowane na event akcesoria, ustawiając kosmetyki i wygląda na to, że była bardzo przejęta.

Gdy zbliżała się pora rozpoczęcia eventu, 45-latka postawiła na ekspresową metamorfozę i pokazała, że w świecie show-biznesu i wydarzeń "na żywo" liczy się refleks. Z casualu przeskoczyła do stylizacji, która pasowała do charakteru eventu i podkreślała, że gospodyni jest jednocześnie twarzą całego przedsięwzięcia.

Stylizacja Małgorzaty Sochy zrobiła furorę

Małgorzata Socha po szybkiej metamorfozie zdecydowała się na prosty, ale niezwykle efektowny zestaw. Satynowa spódnica do kolan, jasna, obszerna bluza i czarne klapki na obcasie. To połączenie działało jak szybka odpowiedź na pytanie, jak wyglądać swobodnie, a jednocześnie efektownie i spektakularnie. Satyna wnosi elegancję, bluza łagodzi formalność, a buty spinające całość dodawały wyrazistości. Trzeba przyznać, że Małgorzata Socha wie, jak zwrócić na siebie uwagę.

Taki miks świetnie pasował do wydarzenia związanego z kosmetykami, gdzie liczy się wrażenie, ale też naturalność. I właśnie ta równowaga była najmocniejszym elementem całej historii. Małgorzata Socha nie buduje dystansu, raczej podkreślała, że potrafi być zaangażowana w każdą pracę. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Małgorzata Socha żadnej pracy się nie boi. Aktorka przyłapana przez paparazzi

