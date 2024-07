Jak schudła Małgorzata Socha?

W zaledwie pięć miesięcy Małgorzata Socha schudła aż 15 kilogramów! Aktorka wygląda naprawdę świetnie, a po ciążowych krągłościach nie został już żaden ślad. Jak jej się to udało?

Jak donosi magazyn "Party", Małgorzata Socha walkę o szczupłą figurę zaczęła jeszcze... w ciąży! Wtedy też rozpoczęła treningi pod okiem trenerki personalnej.

Małgosia całe życie uprawiała sport, więc zestaw ćwiczeń dobrałyśmy indywidualnie. Zaczęłyśmy od dużych piłek, które świetnie odciążają kręgosłup i przygotowują do porodu, stretchingu oraz elementów pilatesu i jogi dla kobiet w ciąży – zdradza trenerka Małgosi, Katarzyna Pieńkos z Fitness Centrum Pasja w Piastowie.

Dziś panie spotykają się 2-3 razy w tygodniu, głównie rano i ćwiczą przez godzinę zegarową. Stawiają na trening funkcjonalny, który angażuje wszystkie mięśnie i stawy, oraz na ćwiczenia mięśni brzucha.

Ale gwiazda "Przyjaciółek" wie, że regularny trening to połowa sukcesu. Dlatego ćwiczenia z trenerką połączyła jeszcze z bieganiem – codziennie pokonuje trasę liczącą około 5 kilometrów i z racjonalnym żywieniem. Na jaką dietę się zdecydowała?

Gwiazda zdecydowała się na dietę redukcyjną. Pięć miesięcy po porodzie przeszła na posiłki o wartości 1500 kalorii.

Nie jest to łatwe, ale dzielnie walczę. Masa już była, teraz czas na rzeźbę – żartuje Małgosia i dodaje: Staram się unikać węglowodanów i glutenu, ale nie wyeliminowałam ich całkowicie. Jem dużo ryb, kasz i warzyw. Jeśli mięso i jajka, to tylko ze sprawdzonych źródeł. Nie stosuję restrykcyjnej diety ani postu leczniczego, bo muszę mieć dużo siły i energii. Jeśli grzeszę, to tylko domowym ciastem.