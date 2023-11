1 z 8

T-shirty z hasłami, motywującymi lub ideologicznymi tekstami są już hitem od kilku sezonów. Wróciły w wielkim stylu dzięki pokazowi Diora - dom mody zachęcał wtedy, żeby wszyscy zostali feministami "We should be feminists". To oczywiście nie było jedyne hasło, które pojawiło się na t-shirtach domu mody, ale z pewnością było jednym z najczęściej podrabianych. Nie trzeba było także długo czekać, żeby popularne sieciówki podłapały ten trend. Jedną z gwiazd, która stawiała na bluzki z hasłami była Edyta Górniak! Teraz z kolei do grona miłośniczek prostych t-shirtów z przesłaniem dołączyła Małgorzata Socha. Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, skąd jest jej t-shirt i w jakiej cenie można go kupić. A także dowiedzcie się... kto jeszcze nosi ten model!

