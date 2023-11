Małgorzata Socha pokazała nowe zdjęcie Stasia! Widać na nim główkę maleństwa, a aktorka pochwaliła się, że wreszcie nauczyła się używać chusty do noszenia dziecka.

Jak to mówią - do trzech razy sztuka - w końcu udało mi się odpalić chustę ????. Co za odkrycie - mam dwie wolne ręce! ???? Brawo ja! ????