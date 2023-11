1 z 8

Ostatnio Edyta Górniak zaprezentowała się w młodzieżowej koszulce z feministycznym hasłem „Fight like a girl”, czyli „walcz jak dziewczyna”. Nawet gwiazda wie, że teraz moda robi ukłon w stronę kobiecej siły! Wszystko zaczęło się od pokazu Diora, podczas którego na wybiegu modelki miały na sobie t-shirty z hasłem „We should all be feminists”, które stały się hitem i obiektem pożądania na całym świecie.

Polecamy: Edyta Górniak ubrana jak nastolatka! Zobacz jej stylizację z nagrania "The Voice Kids". Pasuje jej?

Świat mody bez wątpienia zaczął się inspirować feministycznym ruchem, dzięki czemu teraz poprzez ubrania możemy wyrażać swoje poglądy społeczno-polityczne i w jasny sposób informować o naszych przekonaniach!

Gdzie można kupić bluzki z feministycznymi hasłami?

Na szczęście nie trzeba brać kredytu, żeby kupić t-shirt od Diora i mieć bluzkę z feministycznym hasłem. Podobne modele pojawiły się już bowiem w ofertach zarówno popularnych sieciówkach, jak i polskich marek. T-shirt wyrażający ideę „girl power” można znaleźć w H&M, Reserved czy Top Secret. Wyjątkowe bluzki z haftowanymi napisami oferuje również marka MOMU. W galerii znajdziecie wszystkie propozycje wraz z cenami!

Udanego shoppingu!

Zobacz: Jessica Mercedes nosi najmodniejsze balerinki za 3 tys. zł . Znaleźliśmy podobne już za...49 zł!

Przeczytaj też: Business look wkracza na salony! Tej jesieni nosimy stylowe garnitury oversize. Zobacz propozycje z sieciówek