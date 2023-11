Małgorzata Socha opublikowała wiele zdjęć ze swojego babyshower i napisała:

Mój pierwszy i OSTATNI BABY SHOWER. Co to był za cudowny wieczór...Dziękuje Wam Dziewczyny ze byłyście ze mną , to było dla mnie bardzo ważne . Dałyście mi siłe i ogromną dawkę pozytywnej energii A wszystkim sceptykom polecam taką energetyczną imprezę Kochane Wiewiórki sprawiły ze było jak w niebie ... - napisała gwiazda, a my zachowaliśmy pisownię oryginalną.