Mamy dobrą wiadomość dla fanów "BrzydUli"! Powstaje drugi sezon serialu o losach Uli Cieplak! Fani produkcji TVN już od lat pisali o tym, że czekają na kontynuację serialu, ale TVN nie planował wznowienia prac nad serialem. Teraz jednak sporo się zmieniło!

Julia Kamińska, która w serialu zagrała Ulę Cieplak, opublikowała na swoim Instagramie fragment scenariusza serialu! Zapowiada się ciekawie... „Nikogo nie ma, wszyscy zginęli”, czytamy w pierwszym fragmencie! Czy zobaczymy nowych bohaterów? Teraz okazuje się, że ten fragment to był jedynie żart!

Scenariusz powstaje, ale jego pierwsza scena jest zgoła inna ( nie mogę jej opublikować ponieważ wiążą mnie umowy). Jeśli chodzi o głównych bohaterów nieprawdą jest, że wszyscy zginęli. Żyją i mają się różnie, ale żyją i pozdrawiają - napisał scenarzysta serialu Piotr Jasek.

Wiadomo już, że w serialu zagra Julia Kamińska, a co z Małgorzatą Socha, która wcielała się w kultową Violettę Kubasińską? Jeszcze kilka tygodni temu aktorka mówiła, że nie dostała propozycji zagrania w produkcji... My jednak liczymy na to, że to się zmieni, bo nie wyobrażamy sobie tego serialu bez Violki i jej tekstów! W naszej galerii przypominamy najlepsze z nich!

