Małgorzata Socha w hitowej sukience na lato. Podobną kupicie w Sinsay za 50 zł

Małgorzata Socha to jedna z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" zawsze wygląda kobieco i z klasą, a fanki aktorki traktują jej zestawy jako doskonałą inspirację do tworzenia własnych stylizacji. Tym razem aktorka zachwyciła lookiem, który wybrała na plażę z długą, jasną sukienką w roli głównej. Zestaw w hiszpańskim stylu, który wybrała Małgorzata Socha prezentował się zjawiskowo, a co ciekawe podobne modele można upolować na letnich wyprzedażach. To są prawdziwe perełki!

Małgorzata Socha w idealnej sukience na lato. Wiemy, gdzie znaleźć podobną!

Małgorzata Socha opublikowała w mediach społecznościowych wakacyjne zdjęcia i oprócz relacji z urlopu nad Bałtykiem zachwyciła też swoimi stylizacjami. Gwiazda "Przyjaciółek" tym razem postawiła na maxi sukienkę z ozdobnymi haftami. Do tego aktorka wybrała dodatki z wakacyjnej linii O bag, które idealnie uzupełniły ten look. Nic dziwnego, że fanki Małgorzaty Sochy pokochały ten zestaw!

☀️Wakacyjny wyjazd nad morze to jest to 😎💃🏼 A Wy bez czego nie wyobrażacie sobie lata?? - napisała na Instagramie Małgorzata Socha.

Wakacyjna stylizacja Małgorzaty Sochy zachwyciła jej fanki, które nie tylko komplementują sukienkę, ale dodają też, że aktorka wygląda na zdjęciu bardzo młodo.

Piękna sukienka 😍 Wiecznie młoda Ładnie wyglądasz w tej sukni na wietrze! Wygląda Pani cudnie 😍

Małgorzata Socha w sukience maxi zachwyciła nad polskim Bałtykiem. Trzeba przyznać, że gwiazda ma doskonałe wyczucie mody i wybiera z aktualnych trendów te elementy, które pasują do jej stylu. Długie, jasne sukienki wróciły do łask w sezonie letnim i stały się absolutnym must have w wakacyjnej walizce. Zobaczcie, jak nosi je gwiazda "Przyjaciółek"!

Sukienki w jasnym kolorze to prawdziwe hity i idealnie sprawdzają się na wiele okazji. Jeśli wybierzecie prosty i ponadczasowy model macie pewność, że posłuży Wam wiele sezonów. Białą, długą suknię w stylu gwiazdy znajdziecie w Sinsay na letniej wyprzedaży. Ten model kosztuje 59 zł.

Mat. prasowe Sinsay

W Sinsay czeka na Was jeszcze jedna perełka za 50 zł! Biała sukienka z dekoracyjnymi ramiączkami to idealna propozycja zarówno na co dzień, jak i na ważną okazję.