Pod koniec 2025 roku Polsat oficjalnie ogłosił zakończenie jednego ze swoich największych hitów – serialu „Przyjaciółki”. Przez 13 lat na antenie powstało aż 26 sezonów i ponad 300 odcinków, a tytuł zgromadził ogromną rzeszę wiernych fanów.

Małgorzata Socha o odejściu z "Przyjaciółek"

Decyzja o zakończeniu serii była kompletnym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i aktorów - w tym Małgorzaty Sochy, która wcielała się w jedną z głównych ról. Aktorka przyznała, że praca nad "Przyjaciółkami" stała się jej "drugim domem" i dawała jej nie tylko stabilizację finansową, ale także ogromne poczucie bezpieczeństwa zawodowego.

To był projekt, który ja przede wszystkim traktowałam jako swój drugi dom. 13 lat. Wydarzyły się w tym czasie tak naprawdę najważniejsze rzeczy w moim życiu. (...) 'Przyjaciółki' dały mi stabilizację finansową mówiła aktorka w wywiadzie dla Pomponika.

Małgorzata Socha w zupełnie nowej roli

Nie minęły nawet dwa miesiące od decyzji Polsatu, a Małgorzata Socha ogłosiła, że znalazła już nowe zawodowe wyzwanie. Aktorka dołączyła do obsady serialu „Zaraz wracam”, emitowanego na antenie TVP1.

Jak ustaliła redakcja "Faktu", Socha przeszła pomyślnie casting i otrzymała rolę kobiety, która ma wnieść sporo zamieszania w życiu jednego z głównych bohaterów - Janusza Filara, granego przez Mikołaja Krawczyka.

Informator portalu zdradził, jak sama aktorka zapatruje się na nową pracę na planie "Zaraz wracam":

Małgosia nie ukrywa, że jest bardzo podekscytowana nowymi zobowiązaniami zawodowymi, zwłaszcza że będzie to jej pierwszy serial po tym, jak Polsat niespodziewanie zakończył produkcję 'Przyjaciółek'. Fani Gosi powinni być zadowoleni, że niedługo zobaczą ją w nowej roli.

Kiedy zobaczymy Małgorzatę Sochę w "Zaraz wracam"?

Serial "Zaraz wracam" to produkcja Telewizji Polskiej, której akcja rozgrywa się w fikcyjnej gminie Polskie Pole. Nowa postać grana przez Sochę ma pojawić się w życiu Janusza, wzbudzając emocje i przewracając do góry nogami życie bohaterów. Debiut Małgorzaty Sochy na planie nowego serialu został zapowiedziany na 13 lutego, a emisja jej pierwszych odcinków odbędzie się już wiosną. Aktorka dołączyła tym samym do obsady, w której znajdują się m.in. Mariusz Kiljan, Barbara Kurdej-Szatan, Violetta Arlak, Katarzyna Zielińska i Marcin Kwaśny.

Krótkie nagranie promujące nową rolę Sochy w "Zaraz wracam" pojawiło się na Instagramie. Aktorka zaprezentowała się w jak zwykle nienagannej stylizacji i już zdążyła zebrać pierwsze gratulacje i komplementy od fanów.

