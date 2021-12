Małgorzata Socha "przyłapana" na romantycznej randce z mężem. "Tyle miłości!"

Małgorzata Socha i jej mąż Krzysztof Wiśniewski są rodzicami trójki dzieci. Najmłodsza pociecha pary przyszła na świat we wrześniu 2018 roku. Małgorzata i jej mąż mają także dwie starsze córeczki - Basię i Zosię. Teraz gwiazda pokazała ich najnowsze zdjęcie na Instagramie i aż trudno nam uwierzyć, że są już takie duże! Do tego już wiemy, co dziewczynki odziedziczyły po swojej sławnej mamie. Zobaczcie zdjęcie poniżej. Córki Małgorzaty Sochy są do niej podobne? Do niedawna Małgorzata Socha wyjątkowo rzadko chwaliła się zdjęciami swojej rodziny. Teraz jednak coraz częściej na jej profilu można zobaczyć urocze fotografie zarówno dzieci, jak i romantyczne zdjęcia aktorki z mężem. Mimo że gwiazda serialu "Przyjaciółki' poszła w ślady m.in. Anny Lewandowskiej czy Mariny i nie pokazuje twarzy swoich pociech, to jednak na zdjęciach dzieci, które publikuje widać, jak bardzo się zmieniają i rosną jak na drożdżach! To można zauważyć na najnowszym zdjęciu Basi i Zosi, córeczek Małgorzaty Sochy. Dziewczynki na fotografii stoją plecami do obiektywu i trzymają się za ręce. Uwagę zwracają ich piękne długie włosy, które są niemal identycznej jak u sławnej mamy. Widać wyraźnie, że właśnie to odziedziczyły po aktorce! Myślicie, że są także do niej podobne? Małgorzata Socha coraz częściej pokazuje na zdjęciach swoje dzieci