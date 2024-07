Małgorzata Socha jest ostatnio bardzo zapracowana. Aktorka pojawiała się często na salonach, a przed nią jeszcze wiele wyzwań. Już za kilka dni uroczysty pokaz filmu "Wkręceni 2", w którym gra między innymi z Anną Muchą, a na początku przyszłego roku oficalną premierę będzie miał spektakl "Polityka" w Teatrze 6. piętro, w którym występuje. Zobacz: Socha na pokazie biżuterii cała w czerni. Tylko spodnie były w innym kolorze

Mimo natłoku obowiązków aktorka zawsze znajdzie czas dla swojej rodziny i umiejętnie łączy to z pracą. Szczęście sprzyja artystce, a już wkrótce wraz z mężem i córką wprowadzi się do nowego domu pod Warszawą. Wtedy też zacznie realizować swój inny plan, związany z życiem prywatnym. Socha bardzo chce, aby jej córka Zosia miała młodsze rodzeństwo i ma zamiar przystąpić do działania w tej kwestii:

Jak ma się pierwsze, to się myśli już o drugim. Nie znam chyba kobiety, która by powiedziała po pierwszym: basta. Myśli się o potomstwie kolejnym. - czytamy w Show.

W takim razie życzymy powodzenia.

