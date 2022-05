Małgorzata Socha na wakacjach z trójką dzieci. Ale one wyrosły! [ZDJĘCIA]

Małgorzata Socha to nie tylko świetna aktorka, ale także wspaniała mama. Gwiazda i jej partner, Krzysztof Wiśniewski, są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci: 8-letniej Zosi, 4-letniej Basi i 3-letniego Stanisława. Choć aktorka w swoich social mediach zazwyczaj dodaje zdjęcia związane z jej działalnością zawodową, to jednak od czasu do czasu pojawiają się również piękne obrazki z jej życia rodzinnego. Tak się stało i tym razem, a co więcej, na fotografii możemy zobaczyć również synka gwiazdy. Staś to już naprawdę duży chłopiec, a jego fryzurka totalnie skradnie Wasze serca. Zobaczcie sami! Zobacz także: Tak mieszka Małgorzata Socha! Spójrzcie, jak gwiazda "Przyjaciółek" urządziła swój luksusowy dom Małgorzata Socha pochwaliła się zdjęciem z synkiem Małgorzata Socha to jedna z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Fani cenią aktorkę za szczerość, poczucie humoru, skromność i pozytywną energię, którą gwiazda potrafi zarazić każdego! Ostatnio dość głośno zrobiło się wokół Małgorzaty Sochy, z powodu plotek na temat rzekomej czwartej ciąży artystki . Jednak w rozmowie z "Party", gwiazda rozwiała wszelkie wątpliwości na ten temat, dodając komentarz w swoim zabawnym stylu. Okazuje się, że ja zawsze pozostaję sobą, bo nie wciągam brzucha na zamówienie. A co do czwartej ciąży, to jestem w niej od co najmniej dwóch lat. Jak coś się z niej urodzi, proszę, dajcie mi znać – żartuje w rozmowie z "Party" Małgorzata. Jak widać, najwyraźniej gwiazda na razie nie ma w planach powiększenia rodziny i skupia się na wychowywaniu trójki uroczych dzieci. Jak już wspomnieliśmy, gwiazda raczej nie chwali się zbyt często rodzinnymi zdjęciami, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Na jej profilu...