Małgorzata Socha zaszalała na zakupach. Złamała przepisy drogowe? [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Małgorzata Socha to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych i jednocześniej najlepiej ubranych gwiazd. Aktorka, która od lat zachwyca rolą Ingi w serialu "Przyjaciółki" na co dzień prezentuje się doskonale i nawet w casualowych zestawach wygląda jak milion dolarów. Tak też było tym razem! Małgorzata Socha zachwyciła w czarnych spodniach i lakierowanej kurtce przeciwdeszczowej, do której wybrała srebrne sneakersy. Prosto, efektownie i z klasą! Uwagę na zdjęciach jednak zwraca coś jeszcze... Małgorzata Socha parkuje na przystanku autobusowym Małgorzata Socha na co dzień jest naprawdę zabiegana! Aktorka prywatnie jest mamą trójki dzieci, gra w serialach, bierze udział w kampaniach reklamowych i realizuje kolejne nowe projekty - nic dziwnego, że czasem może narzekać na brak czasu. Tym razem paparazzi przyłapali gwiazdę serialu "Przyjaciółki" , która na chwilę zaparkowała na przystanku autobusowym i pobiegła do cukierni... Zobacz także: Małgorzata Socha pokazała męża. Jaki z niego przystojniak! Małgorzata Socha najwyraźniej uległa presji czasu i chcąc szybko zrobić zakupy zdecydowała się zaparkować swój miejski SUV za ok. 400 tys. zł. w mało odpowiednim miejscu... Aktorka szybko wybrała się do pobliskiej cukierni i jak zwykle zachwyciła swoją stylizacją. Gwiazda nawet w deszczowy dzień prezentuje się rewelacyjnie w czarno-szarym zestawie z pikowaną torebką w roli głównej. Małgorzata Socha na co dzień zaskakuje też nienaganną fryzurą. Gwiazda "Przyjaciółek" ma zawsze perfekcyjnie ułożone włosy i w miękkich falach wygląda obłędnie. Też jesteście ciekawi, jakie pyszności wybrała Małgorzata Socha?