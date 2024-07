Małgosia Socha na jednym czerwonym dywanie razem z takimi ikonami mody jak Lady Gaga i Victoria Beckham! O co chodzi? A o to, że nasza piękna polska gwiazda pojechała na galę British Fashion Awards do Londynu. Jako muza Łukasza Jemioła wybrała się z polską reprezentacją projektantów na rozdanie jednych z najważniejszych nagród modowych. Jednym z gości była też Anna Wintour.

Na British Fashion Awards 2015 nie mogło zabraknąć takich ikon światowej mody jak Victoria Beckham czy Lady Gaga!

Zobaczcie jak Małgosia Socha, Joanna Przetakiewicz, Łukasz Jemioł czy Dawid Woliński prezentowali się na tej samej ściance co światowe gwiazdy. Bardzo elegancko.

Gosia Socha i Łukasz Jemioł na British Fashion Awards 2015:

Joanna Przetakiewicz, Łukasz Jemioł, Małgorzata Socha, Dawid Woliński na British Fashion Awards 2015

Joanna Przetakiewicz i Łukasz Jemioł na czerwonym dywanie Londynie:

Lady Gaga w Londynie na British Fashion Awards 2015:

Victoria Beckham i David Beckham na ściance British Fashion Awards 2015:

Anna Wintour przemawia na British Fashion Awards 2015: