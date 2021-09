Małgorzata Roznek-Majdan ma nowy pomysł na biznes! Rozmach inwestycji robi wrażenie

Małgorzata Rozenek wzięła udział w nowej kampanii, gdzie promuje kupowanie ubrań z drugiej ręki. Życie w stylu zero waste jest teraz jednym z najmocniejszych trendów ekologicznych, do którego chętnie dołączają gwiazdy. W obiegu jest już tak dużo rzeczy, że można ubrać naszą populacje kilka razy! Staraj się nie kupować nowych rzeczy 💥Jeśli przyczyny ekologiczne do Ciebie nie przemawiają- to powiem Ci inaczej, to się po prostu nie opłaca 🤷‍♀️ Zanim wejdziesz do sklepu np. po markową torebkę, sprawdź o ile taniej możesz ją kupić z drugiej ręki! 😁👍 - czytamy na profilu gwiazdy. Część obserwatorek Małgorzaty Rozenek bardzo krytycznie podeszło do promowania przez nią akcji z używanymi rzeczami. Uważają, że nie do końca jest odpowiednią osobą, by promować akcje w stylu less waste! W komentarzach prawdziwa burza. Jak zareagowała Małgorzata Rozenek? Małgorzata Rozenek odpowiada na zarzuty Internautek! Pod zdjęciem gwiazdy w helikopterze, promującej rzeczy z drugiej ręki pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Internautki zarzucają Małgorzacie Rozenek hipokryzję i piszą, że sama ma mnóstwo ubrań, a promuje eko trend, by nie kupować nowych rzeczy: Hipokryzja.....i tyle w temacie. To nie jest hejt, to fakt Codziennie inna stylizacja codziennie w innym kolorze dresach, reklama ubrań, projektowanie ubrań itp. a pani mówi żeby kupować mniej Małgorzata Rozenek zdecydowała się odpowiedzieć na te ataki i w relacji na Instastories wyjaśniła całą sytuację i pokazał swój punkt widzenia na całą sprawę: Moje kochane już rozkręcacie dramę w komentarzach pod poprzednim postem (...) Chodzi o to, że jest już tak wiele rzeczy w obiegu, że zanim będziesz chciała kupić nową torebkę, sprawdź takie miejsca,...