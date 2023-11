2 z 4

Jeszcze przed wyjazdem na wakacje Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Faktem" przyznała, że całkowicie zrezygnowała z alkoholu. Dlaczego? To wcale nie ciąża ją do tego zmusiła! Okazuje się, że to dzięki Ani Lewandowskiej! Z czego jeszcze musiała zrezygnować gwiazda TVN?

Zaczęłam taki program u Ani Lewandowskiej, u niej w centrum. Alkohol to w ogóle zapomnij... cukry, gluten, nabiał. I to działa! - przyznała w rozmowie z "Faktem".

Małgorzata Rozenek już kilka dni temu w rozmowie z nami wspominała o współpracy z Anią. Jej wypowiedź była zaskakująca! Zobaczcie sami!