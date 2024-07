Coś podobnego. Jeszcze niedawno Radek Majdan znany był z hulaszczego trybu życia i roli "wolnego strzelca", a teraz... Jak donosi magazyn "Party" zmienił się i to bardzo. Były piłkarz zakończył zbuntowany etap życia i skupił się na roli dojrzałego mężczyzny. Od teraz ważna dla niego jest partnerka i jej rodzina. Zobacz: Majdan odwozi Rozenek i jej synów do szkoły

Dwutygodnik upatruje zasługę Małgorzaty Rozenek w zmianie stylu życia celebryty. Znana z twardego charakteru, o którym regularnie wspomina w wywiadach, i umiejętności docierania do ludzi, gwiazda zmieniła nawyki Radka, co najmniej tak jak uczestniczek "Perfekcyjnej Pani Domu". Zobacz: Tak pikantnych zdjęć Majdana i Rozenek jeszcze nie było

- Radek uwielbiał spać do południa, ale teraz codziennie wstaje skoro świt, aby zawieźć ją do pracy, a chłopców do przedszkola - zdradza znajomy pary.