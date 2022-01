Małgorzata Rozenek po narodzinach dziecka wyjedzie z Polski! Gwiazda TVN w rozmowie z mediami zdradziła, dlaczego zdecydowała się na taki krok i kiedy wróci do domu. Małgorzata Rozenek już za kilka miesięcy po raz trzeci zostanie mamą. Jak już wiemy, prowadząca "Projekt Lady" urodzin syna! Będzie to pierwsze dziecko gwiazdy TVN i Radosława Majdana. Małgosia rozpoczęła już przygotowania do narodzin maleństwa, jedna pomimo zaawansowanej ciąży nie zwalnia tempa i ostatnio pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Gwiazda błyszczała na imprezie, a w rozmowie z mediami zdradziła, że planuje na jakiś czas wyprowadzić się z Polski! Dlaczego? Małgorzata Rozenek po porodzie wyjedzie za granicę Małgorzata Rozenek wkrótce po raz kolejny zostanie mamą. Wiadomo już, że gwiazda TVN urodzin syna! Teraz okazuje się, że gdy maleństwo pojawi się na świecie, Małgosia z całą rodziną wyjedzie z Polski. Skąd taka decyzja i kiedy wrócą do domu? W czerwcu rodzi się ten mały wyczekany człowiek. Nie ukrywam, że chcę te pierwsze kilka miesięcy poświęcić tylko jemu, wyjeżdżam z kraju nawet na jakiś czas - zdradziła w rozmowie z Plotkiem. Na jak długo gwiazda TVN chce wyjechać z Polski? (...) Chcę żebyśmy my, nasze dzieci, nasze psy byli razem i tak odnaleźli się w tym czasie, poznali się z małym i wtedy wrócę jesienią do Polski i do pracy - zdradza Małgosia. Jesteście zaskoczeni decyzją Małgorzaty Rozenek? Jak myślicie, gdzie Małgosia i jej rodzina wyjadą po narodzinach dziecka? Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan cała w czerni na ramówce TVN. Bardzo mocno podkreśliła brzuszek! Małgorzata Rozenek po porodzie wyjedzie z Polski Gwiazda TVN wróci do domu i do pracy jesienią