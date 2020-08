Małgorzata Rozenek już jakiś czas temu poinformowała swoich fanów, że z ogromną radością wraca do ćwiczeń! Na okres ciąży oraz połogu gwiazda zrezygnowała z treningów, ale jak sama przyznała, bardzo za nimi tęskniła. Teraz świeżo upieczona mama Henryczka pokazuje, w jaki sposób wraca do aktywności fizycznej i jak robi formę życia! Trzeba przyznać, że trenerka gwiazdy daje jej niezły wycisk. Zobaczcie sami!

Tak Małgorzata Rozenek wraca do formy po ciąży! Trenerka zafundowała jej niezły wycisk!

Małgorzata Rozenek niespełna 2 miesiące temu po raz trzeci została mamą. Od tej pory fani mogą na bieżąco oglądać cudowne obrazki dotyczące macierzyństwa gwiazdy. Świeżo upieczona mama niemalże codziennie zamieszcza posty, na których możemy zobaczyć uroczego Henryka. Synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana natychmiast zaskarbił sobie serca internautów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne fotografie z Heniem w roli głównej.

Ciąża była dla Małgorzaty Rozenek spełnieniem marzeń, dlatego przez cały jej okres oczywiście ściśle przestrzegała wszystkich zaleceń. Na ten czas pożegnała się z intensywną aktywnością fizyczną, chociaż gwiazda zawsze bardzo lubiła ćwiczenia, dzięki którym mogła pochwalić się nienaganną sylwetką. Teraz po kilku tygodniach od urodzenia Henia, Małgorzata Rozenek wróciła do ćwiczeń pod okiem swojej trenerki.

To wszystko tylko tak łatwo wygląda 😅 @lidiawierzbowska jest katem 😂😂😂 przed nami jeszcze daleka droga, ale już gdzieś tam błyska iskierka ✨ - napisała w najnowszym poście, Małgorzata Rozenek.

Gwiazda dodała również kilka filmików, na których możemy zobaczyć, jakie ćwiczenia wykonuje. Trzeba przyznać, że trenerka zafundowała Małgorzacie Rozenek niezły wycisk! Internauci są pod ogromnym wrażeniem determinacji i konsekwencji w działaniu świeżo upieczonej mamy. Przyznają również, że już teraz ciało gwiazdy wygląda rewelacyjnie!

- Wow! Wielkie brawa za tak szybką regenerację po porodzie, ciało wygląda jak dla mnie już na duży plus. Gratuluję Pani Małgosiu ❤️ - Małgosiu i tak pięknie wyglądasz niejedna chciałaby wyglądać tak jak Ty teraz Pozdrawiam serdecznie i gratuluje determinacji😘😘😘❤️ - Małgosiu wyglądasz rewelacja 😍😍😍 - Super za motywacje - piszą fani.

Niektórzy internauci nawet przyznali, że od samego patrzenia na filmiki wszystko ich boli! Naprawdę podziwiamy Małgorzatę Rozenek za tak ogromną determinację! Zobaczcie jakie ćwiczenia wykonuje świeżo upieczona mama. (Aby zobaczyć kolejny filmik, kliknij strzałkę w prawo).

Małgorzata Rozenek ciężko pracuje, aby jak najszybciej wrócić do figury sprzed ciąży!

Instagram

Małgorzata Rozenek już teraz jest w świetnej formie! Ale wygląda na to, że dla gwiazdy to wciąż za mało i dąży do absolutnie nienagannej sylwetki. Trzymamy kciuki!