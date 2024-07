Małgorzata Rozenek, jak co roku jako pierwsza z polskich gwiazd rozpoczęła sezon na świąteczne dekorowanie domu na Boże Narodzenie. Tylko u nas zdradziła, jak będą wyglądać tegoroczne święta w jej nowej posiadłości. To jeszcze nie wszystko! Wiemy, co podarowała bliskim w zeszłym roku. Oj... nie kryli rozczarowania.

Co Małgorzata Rozenek podarowała mężowi i synom na święta?

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a Małgorzata Rozenek już udekorowała dom na święta. W nowej posiadłości rodziny pojawiła się nie tylko okazała choinka, ale też imponujące wieńce, dziadki do do orzechów, czy inne ozdoby. Nie od dziś w końcu wiadomo, że ukochana żona Radosława Majdana jest miłośniczką świąt, dlatego też jej przygotowania do Wigilii są wieloetapowe i dopięte na ostatni guzik.

Czy również z kwestii wyboru świątecznych prezentów Małgorzata Rozenek perfekcyjnie trafia w gust najbliższych? Tylko u nas wyznaje:

- Mamy tradycje rodzinne i ponieważ ja jestem odpowiedzialna za ten dział, to jak już wpadnę na jakiś pomysł, to kupuję - przyznaje w rozmowie z reporterką Party.pl Małgorzata Rozenek.

Na jakie zatem świąteczne prezenty stawia Małgorzata Rozenek i dlaczego w zeszłym roku jej synowie udawali zadowolenie z mikołajkowych podarków. Tego dowiecie się oglądając nasze wideo.

