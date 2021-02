Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pod studiem "Dzień Dobry TVN". Opowiadali o Heniu i odchudzaniu gwiazdy

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pojawili się w sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN", aby opowiedzieć o rodzicielstwie. Choć trudno w to uwierzyć, tym razem to sportowiec miał więcej do powiedzenia, ale jak sam zapowiedział, o swoim synku Heniu mógłbym rozmawiać bez przerwy! Jak wyglądała jedna z najpopularniejszych polskich par?

Małgorzata Rozenek-Majdan przed studiem DDTVN w długich kozakach!

Ostatni miesiąc cała rodzina Rozenek spędziła w Meksyku. Po powrocie do Polski Małgorzata rzuciła się w wir pracy - przede wszystkim promuje swoje nowe show w TVN Style - "Rozenek cudnie chudnie". Szykuje się również do premiery filmu Patryka Vegi ze swoim udziałem. Temat rozmowy skupił się jednak na rodzicielstwie i o tym, jak Henryk zmienił życie ich rodziny, a najbardziej samego Radosława. Małgorzata nie mogła nachwalić się małżonka, twierdząc, że jest doskonałym ojcem i ogromnym oparciem:

Nigdy nas nie zawiódł.

Kilka lat po ślubie chemia między Małgorzatą a Radkiem nadal jest ogromna!

Radosław i Małgorzata to z pewnością jedna z najlepiej ubranych par w show-biznesie. Kozaki Rozenek to hit tej zimy, ale i idealne buty na wszelkie roztopy - nie ma prawa widać na nich wszelkich zabrudzeń błotem i chlapą!

