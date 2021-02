Małgorzata Rozenek to dla wielu kobiet prawdziwa inspiracja. Gwiazda, która w czerwcu urodziła trzeciego synka, dziś może pochwalić się świetną formą, choć jak sama przyznaje, do upragnionych efektów jeszcze długa droga. Obserwatorzy, którzy bacznie śledzą jej profil w mediach społecznościowych, dzień w dzień mogli zauważyć, jak jej ciało zmienia się nie tylko przed porodem, ale przede wszystkim po nim. W dodatku wraz z początkiem lutego na antenie TVN Style wystartował nowy program - "Rozenek cudnie chudnie", dzięki któremu widzowie towarzyszą Małgorzacie Rozenek w walce o zgubienie zbędnych kilogramów, a także dostają garść porad i przepisów, które sami mogą wdrożyć w życie. Teraz, na swoim Instagramie, gwiazda postanowiła zdradzić sekret diety, dzięki której, bez żadnego wysiłku będziemy widzieć efekty. Jak się okazuje, kluczem do sukcesu są trzy rzeczy.

Sekrety diety Małgorzaty Rozenek

Przed ciążą Małgorzata Rozenek mogła pochwalić się idealną sylwetką. Jak się okazuje, gwiazda ważyła wtedy zaledwie 54 kg, natomiast kiedy jechała na porodówkę, waga pokazywała już 82 kg. Dumna mama przyznała, że kocha siebie niezależnie od nadprogramowych kilogramów, a każda z ciąż, była dla niej niezwykłym przeżyciem. Nie ukrywa jednak, że dąży do odzyskania dawnej formy i jak widzimy po zdjęciach na jej Instagramie, a szczególnie tych z ostatnich wakacji w Meksyku, świetnie jej to idzie. Fani nie mogą się nadziwić jej smukłą sylwetką, jaką może pochwalić się po trzecim porodzie. Teraz gwiazda zdradziła sekrety diety. Jak się okazuje, wystarczy, że z naszej diety wyeliminujemy trzy składniki:

Cały czas namawiam was do rezygnacji tylko z trzech rzeczy. Wydaje mi się, że jak zrezygnujecie z mięsa, cukru i alkoholu, efekty przyjdą same, bezwysiłkowe. I nie namawiam was do tego, żebyście rezygnowali ze wszystkiego jednocześnie, tylko najpierw wybierzcie z tych trzech rzeczy jedna rzecz, z której będzie wam najłatwiej zrezygnować, i potem wprowadzajcie następne.

Banalne? Dla niektórych takie wyrzeczenia mogą okazać się prawdziwym poświęceniem, jednak patrząc na Małgorzatę Rozenek, trudno nie odnieść wrażenia, że ciężka praca i silna wolna popłacają. Jednak zdaniem gwiazdy, jest jedna rzecz w diecie, która jest jeszcze ważniejsza. Niektórych może to naprawdę zdziwić.

Ale tak naprawdę, najważniejsze w diecie, co przynosi największy skutek, jest niemyślenie o diecie! - zdradziła Małgorzata Rozenek - Jeżeli skupiacie się na tym co zjem za chwilę, może coś ugotuję, może coś przygotuję, to zapału starczy wam na bardzo krotko - wyjaśniła.

Małgorzata Rozenek zdecydowanie nie unika wysiłku fizycznego i chętnie dzieli się z fanami efektem swojej metamorfozy. Wdrożycie w życie jej rady?

Niektórzy mogą nie wierzyć, że te zdjęcia różni zaledwie 5 miesięcy. Małgorzata Rozenek po trzecim porodzie odzyskuje formę w niebywałym tempie.

Gwiazda przyznała również, że jest ogromną zwolenniczką i fanką diety pudełkowej, a zbilansowane i zdrowe posiłki to idealny sposób, by zacząć dbać o swoje zdrowie i formę.