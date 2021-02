W poniedziałek 1 lutego na antenie TVN Style ruszył nowy program, w którym gwiazdą jest Małgorzata Rozenek - Majdan. Przez najbliższe tygodnie będziemy mogli śledzić, jak żona Radosława Majdana walczy o powrót do formy sprzed ciąży. Już pierwszy odcinek dostarczył nam wielu emocji. Nie zabrakło nawet łez Małgorzaty Rozenek - Majdan, a to wszystko przez... jej męża! Zobaczcie, co się stało.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek przez przypadek pokazała niedoskonałości figury. Jak tak naprawdę wygląda po porodzie?

Małgorzata Rozenek - Majdan nie mogła powstrzymać łez

Powoli startują pierwsze programy z wiosennej ramówki 2021, a na antenie TVN Style, pojawił się już pierwszy hit - "Rozenek cudnie chudnie". Małgorzata Rozenek - Majdan przejdzie na oczach widzów niesamowitą metamorfozę i zgubi nadprogramowe kilogramy, których nabrała podczas ciąży z Heniem. Jak sama wyznała, w dniu porodu ważyła 82 kilogramy, czyli o 28 więcej niż przed ciążą!

Gwiazda już w pierwszym odcinku swojego nowego programu przyznała, że w ciąży pozwalała sobie na grzeszki jedzeniowe. Niedługo przed porodem była w stanie zjeść na śniadanie nawet 6 bułeczek czekoladowych! Ale dzięki pomocy specjalistów i za sprawą ćwiczeń oraz zdrowej diety, Małgorzata Rozenek - Majdan wróci do formy.

Chcę schudnąć mądrze, z głową - mówiła gwiazda.

W pierwszym odcinku mogliśmy zobaczyć między innymi spotkanie Małgorzaty Rozenek - Majdan z dietetykiem oraz jej powrót na siłownię, gdzie trenuje pod okiem Lidii Wierzbowskiej. To właśnie podczas tego treningu, gwiazda programu... popłakała się. Żona Radosława Majdana nie mogła powstrzymać łez, gdy otrzymała wzruszający prezent od swojego męża - bukiet ulubionych kwiatów, do których załączony był liścik:

Wszystkiego najlepszego kochanie, dziękuję za wszystko, co wnosisz do naszego życia. Dziękuję za te cudowne, niezapomniane chwile, za to, że pokazałaś mi, co jest ważne, za to, że Ciebie mam i że możemy dziś obchodzić dzień narodzin Henia - czytała ze łzami w oczach Małgorzata Rozenek - Majdan.

Gwiazda przyznała, że po urodzeniu Henia jest jeszcze bardziej emocjonalna, ale taka niespodzianka od ukochanego, na pewno wzruszyłaby każdą kobietę. A Wy, oglądaliście już pierwszy odcinek programu "Rozenek cudnie chudnie"?

Przez najbliższe tygodnie będziemy mogli obserwować, jak Małgorzata Rozenek - Majdan walczyła o powrót do formy sprzed ciąży.