Małgorzata Rozenek zdradziła, co najbardziej ją drażni. "Nie lubię, jak ludzie mówią, że..."

Mimo, że Małgorzata Rozenek zna się na żartach, to jeden wyjątkowo działa jej na nerwy. Czego nie lubi słyszeć "Perfekcyjna Pani Domu"?

Małgorzata Rozenek w szczerym wywiadzie podzieliła się z fanami informacjami na swój temat. Z rozmowy dowiedzieliśmy się między innymi, które żarty przyprawiają gwiazdę o ciarki oraz, czym jest dla niej Instagram. Zobaczcie co powiedziała!

Małgorzata Rozenek wyznaje, które żarty na jej temat ją drażnią

Małgorzata Rozenek na dobre zagościła w show-biznesie za sprawą programu "Perfekcyjna Pani Domu". Gwiazda, która przez kilka lat stała na straży porządku w polskich domach, dziś do perfekcji opanowała przeprowadzkę do swojej nowej willi. W pracach domowych Małgorzacie Rozenek pomaga Radosław Majdan. Ku zdziwieniu fanów, gwiazda nie zawsze lubi o sobie słuchać w kontekście "Perfekcyjnej Pani Domu". W ostatniej rozmowie z Kacprem Majdanem wyznała, że niektóre żarty, nawiązujące do programu sprzed lat, szczególnie ją drażnią.

- Ja jestem zawsze "Perfekcyjną Panią Domu" i zawsze nią będę. Nie lubię, jak gdzieś wchodzę i ludzie mówią, że posprzątali, a drugi żart, to jak proponują mi zrobienie testu białej rękawiczki - wyznała Małgorzata Rozenek.

Oprócz zamiłowania do porządku Małgorzata Rozenek słynie także z miłości do Instagrama. Gwiazda stara się na bieżąco relacjonować swoje życie w mediach społecznościowych, czym wywołała ostatnio burzę wśród obserwatorów. Małgorzatę Rozenek skrytykowano za obnażanie prywatności w Internecie. W rozmowie z Kacprem Majdanem prowadząca powiedziała, co tak na prawdę sądzi o pokazywaniu codziennego życia na Instagramie.

-My chyba inaczej myślimy o Instagramie. Mój Instagram jest miejscem, w którym chcę dzielić się z ludźmi swoim życiem. Chcę żeby był też miejscem, w którym kobiety mogą znaleźć wzmocnienie siebie - powiedziała w wywiadzie.

Małgorzata Rozenek wytłumaczyła również, że dzieliła się zdjęciami na Instagramie nawet, gdy przytyła w ciąży 30 kg. Gwiazda czuła się wtedy naprawdę piękna.

-Ja w każdej ze swoich ciąż tyłam ze 30 kilogramów, w ostatniej przytyłam 33 kg, każdego dnia wrzucałam zdjęcia i miałam poczucie, że jestem najpiękniejsza na świecie - wyznała.

Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek nie zamierza ulec presji swoich hejterów i nadal będzie aktywna na Instagramie. Gwiazda ma tam w końcu pokaźną ilość fanów, która lubi wiedzieć, co u niej słychać.

