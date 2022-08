Małgorzata Rozenek pokazała luksusowe dodatki dla Franceski. Ceny zaskakują!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to małżeństwo, które zdecydowanie nie lubi zbyt długo siedzieć w domu. Zaledwie wczoraj, 20 lipca, "Gang Majdana" wrócił ze swoich kamperowych wakacji, a już dziś, 21 lipca, para zameldowała się na lotnisku Chopina w Warszawie i leci w kolejną podróż! Dokąd tym razem udają się Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan i... Franceska? Zobacz także: Małgorzata Rozenek w szczerym wyznaniu: "Walczyłam o życie". Co się stało? Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan udają się w romantyczną podróż? Małgorzata Rozenek przez ostatnie dwa tygodnie relacjonowała na swoim Instagramie jej rodzinne wakacje w Szwecji. Gwiazda razem z mężem, dziećmi i czterema psami, wybrała się na nie kamperem , więc przygód było co niemiara! Rodzina jednak nie tylko kempingowała, ale także zwiedzała Sztokholm , czy świetnie bawiła się w wesołym miasteczku. Jednak jak to na wakacjach kamperem, nie brakowało również krytycznych sytuacji - rodzina pewnego dnia, zgubiła się w szwedzkim lesie ! Mimo tego, wszyscy naprawdę dobrze wspominają swoje kamperowe przygody i gdy wakacje gwiazdy i jej rodziny dobiegły końca , Małgorzata Rozenek nie kryła swojego smutku. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan razem z dziećmi i czworonogami, wrócili do Polski we wtorek, 20 lipca. Nie jest jednak tajemnicą, że małżeństwo uwielbia podróże i nie lubi zbyt długo siedzieć w domu. Dlatego już następnego dnia, czyli 21 lipca, para pojawiła się na lotnisku Chopina w Warszawie i wyleciała w kolejną podróż! Dawno żeśmy nigdzie nie podróżowali, dlatego tym razem postanowiliśmy, że co będziemy tak długo w domu siedzieć i ruszamy - powiedziała żatrobliwie Małgorzata Rozenek w swojej relacji. Zobacz także: ...