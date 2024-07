Małgorzata Rozenek-Majdan zdradza, co ją denerwuje w Radku Majdanie! Do tej pory gwiazda nie powiedziała aż tyle o swoim mężu. Świeżo upieczone małżeństwo uchodzi za idealne. W wywiadach Małgorzata Rozenek-Majdan wielokrotnie podkreślała, że Radek Majdan jest idealnym partnerem. On z kolei nie powiedział złego słowa na temat gwiazdy. Teraz w rozmowie z "Twoim Imperium" prowadząca program "Projekt Lady" wyznała, co tak naprawdę doprowadza ją do "szewskiej pasji":

Zwlekanie z obiadem. Jedzenie stygnie, a on akurat ma wtedy sto najważniejszych rzeczy do zrobienia. Słyszę tylko: "zaraz". To doprowadza mnie do szewskiej pasji.

Małgorzata Rozenek-Majdan o Radku Majdanie

Gwiazda po raz pierwszy powiedziała tak dużo "negatywnego" o swoim mężu. W rozmowie z "Twoim Imperium" Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała też, czy dzielą obowiązki w domu po równo. Okazuje się, że to właśnie gwiazda dba o dom:

To ja dbam o dom. Radek nie musi zaprzątać sobie tym głowy. Jest moim najlepszym przyjacielem, ale nie wymagam od niego biegania ze ścierką po domu.

Czy w Waszych domach istnieje podobny podział obowiązków?

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła, czym ją denerwuje Radek Majdan

Gwiazda sama dba o dom