Małgorzata Rozenek za każdym razem gdy pojawia się w telewizji, czy na czerwonym dywanie zachwyca swoją figurą i znakomitym wyglądem. Jak wiadomo gwiazda prowadzi bardzo aktywne życie zawodowe, jak i wolne chwile poświęca swoim dzieciom. Zobacz: "Kiedyś byłam mamą na sto procent"

Małgosia w rozmowie w programie "In & Out" zdradziła swoje trzy patenty na zachowanie perfekcyjnego wyglądu. Pierwszym z nich jest komfort snu.

- Wysypiam się. To jest bardzo ważne. Są trzy rzeczy, które są bardzo istotne. Pierwsza: żeby spać jak najwięcej, co wcale nie oznacza, że bardzo długo. Ja nie mam czasu na długi sen, bo wstaję bardzo wcześnie i kładę się bardzo późno, ale jak tylko mogę na przykład z przejazdów na zdjęcia czy w czasie przestawki światłą wykorzystuję każdą chwilę, aby spać - zdradziła gwiazda w rozmowie z Kasią Kępką.

Drugą złotą zasadą Rozenek na zachowanie młodego wyglądu jest prawidłowe nawadnianie organizmu:

Małgosia nie mogła oczywiście zapomnieć o aktywności fizycznej.

- Sport albo ćwiczenia. Teraz jestem na etapie biegania. Jakoś tak się strasznie podekscytowałam, bo przeczytałam książkę Chrissie Wellington. To jest książka, która opowiada historię kobiety, która pięciokrotnie zwyciężyła w zawodach ironmana. Ja jak przebiegnę 5 kilometrów w dobrym tempie to jestem z siebie dumna. Basenu nie lubię. Rower chętnie. Sport 5 razy w tygodniu. Wydaje mi się, że 3 razy to trochę za mało. 7 by było dobrze, chociaż odpoczywanie to też element treningu.