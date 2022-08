Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan oraz Tadeusz, Stanisław i mały Henio spędzili niemalże miesiąc w Meksyku. Jedynie Stanisław musiał wrócić wcześniej z powodu egzaminów szkolnych. To pierwsza taka poważna rodzinna rozłąka. Teraz cała rodzina jest już w komplecie. Małgorzacie Rozenek i jej rodzinie na lotnisku w Polsce towarzyszyli paparazzi. To już koniec meksykańskiej przygody Majdanów. Mały Henio skradł całą uwagę na zdjęciach! Zobaczcie, jaki z niego słodziak. Zobacz także: Radosław Majdan pokazał zdjęcie z synem i opublikował wzruszający wpis. Internauci są zachwyceni! Małgorzata Rozenek z całą rodziną wróciła z Meksyku do Polski Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zabrali synów na niemalże miesięczną podróż do gorącego Meksyku. To tak świętowali urodziny niemalże każdego członka rodziny. Stanisław, najstarszy syn Małgorzaty Rozenek z okazji jej urodzin uszył jej stylową marynarkę, którą od razu pochwaliła się w sieci. Swoją pierwszą imprezę urodzinową obchodził także mały Henio. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z okazji pierwszych urodzin Henia Majdana podzielili się niepublikowanymi wcześniej zdjęciami z dnia jego narodzin. Nie wszystko jednak w ich podróży było bajką. Okazało się, że nocowanie w bungalowach osadzonych w dżungli zdecydowanie nie wpływa na komfort Małgorzaty Rozenek, a natrętne odwiedziny mieszkańców dżungli w jej domku pokrytym słomianą strzechą bardzo są stresowały i bała się o bezpieczeństwo najmłodszego synka. Nadszedł koniec pięknych rodzinnych wakacji Majdanów. Na szczęście akurat zdążyli na największe upały, które właśnie dotarły do Polski. Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan i chłopcy zostali przyłapani przez paparazzi na lotnisku. Całą uwagę skrada jednak...