Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niedługo powitają na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Chłopiec przyjdzie na świat już w czerwcu, tymczasem jego mama cieszy się okresem ciąży. Na swoim Instagramie pochwaliła się kulisami jednej z ostatnich sesji zdjęciowych, w których wzięła udział. Jej ciążowy brzuszek jest już naprawdę duży! Małgorzata wygląda przepięknie.

Małgorzata Rozenek już nie może doczekać się aż zostanie mamą po raz trzeci. Aktualnie jest w siódmym miesiącu ciąży. Na swoim Instagramie postanowiła podzielić się wspomnieniami z jednej z ostatnich sesji zdjęciowych z brzuszkiem. Opublikowała filmik na którym pozuje z koniem.

Ta gracja, te kocie ruchy 😂😂😂 Koń by się uśmiał 😂😂😂 ❤️ koniecznie włącz dźwięk 😁 #prawiebeyonce 😂😂😂 ale jak wiemy „prawie” robi różnice 😂😂😂efekty tej sesji wrzucę niebawem😁 ❤️ z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy wszyscy razem (około 11 osób) cały dzień spędziliśmy zamknięci w studio, martwiąc się tylko tym, żeby konie miały komfort a my dobry obiad😂 to były czasy😁 😂 miłego dnia Kochani❤️ - napisała