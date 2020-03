Ciężarna Małgorzata Rozenek o samopoczuciu podczas koronawirusa: "Czuję się nieswojo..."

Małgorzata Rozenek spodziewa się trzeciego dziecka. Termin porodu wyznaczony jest na czerwiec. Aktualnie w dobie rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19, wraz z rodziną spędzają czas kwarantanny za miastem. Przyszła mama zdradziła jednak, że czuje się bardzo nieswojo w związku ze stresującą sytuacją dotyczącą koronawirusa. Postanowiła dać upust swoim emocjom na Instagramie, jednocześnie wspierając inne kobiety, które aktualnie spodziewają się dzieci.

Sytuacja związana z koronawirusem spowodowała, że Polacy muszą spędzać czas na tzw. kwarantannie, aby uniknąć szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło aż 177 przypadków zachorowań w tym 4 ofiary śmiertelne.

Małgorzata Rozenek od początku solidaryzuje się z kobietami w ciąży. Podzieliła się także informacjami, które uzyskała od lekarza:

Pytałam lekarza o ryzyko dla ciężarnych i powiedział, że największy kłopot jest taki, że kobiecie w ciąży nie można podawać prawie żadnych leków, więc gdyby doszło do zakażenia, to i pomoc dla niej byłaby ograniczona. Trochę to przytłaczające.

Przyszła mama zdradziła, że sytuacja z związana z koronawirusem bardzo ją przytłacza, jednak stara się myśleć pozytywnie. Pocieszając inne przyszłe mamy, podkreśla jak ważne jest przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych:

Dziewczyny na swoje story i w bio, wrzuciłam link do artykułu fundacji @rodzic_po_ludzku dotyczący, zaleceń dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, w związku z Covid-19. Należy czytać zawsze sprawdzone informacje💪 Wszystkie przyszłe mamy, szczególnie te, które mają niedługo termin porodu, przytulam do serca, bo rozumiem jak bardzo się martwicie. Ja tez czuję się nieswojo, mimo że do terminu mam 2 i pół miesiąca. Jedyne co możemy zrobić to pilnować przestrzegania zaleceń służb sanitarnych i myśleć pozytywnie✌️ Wysyłam Wam całą masę pozytywnej energii ❤️❤️❤️❤️❤️ napisała na swoim Instastory