Małgorzata Rozenek nie przebrała się po treningu, a fani grzmią: "jak można". Gwiazda odpowiedziała!

Małgorzata Rozenek nawet na chwilę nie zwalnia tempa i ostro ćwiczy pod okiem trenerki, aby jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży! Na Instagramie gwiazdy właśnie pojawiło się kilka nagrań, na których możemy zobaczyć kolejny trening żony Radosława Majdana , ale tym razem w ćwiczeniach towarzyszy jej... Henio! Małgorzata Rozenek stwierdziła, że jej synek już poczuł sportowy zew! Zobaczcie te urocze nagrania. Zobacz także: Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie! Małgorzata Rozenek ćwiczy z Heniem! "Henryś poczuł sportowy zew"! Małgorzata Rozenek z niecierpliwością czekała na moment, kiedy będzie mogła powrócić do treningów. Gwiazda uwielbia aktywność fizyczną, jednak na czas ciąży i na kilka tygodni po urodzeniu Henia, zrezygnowała z ćwiczeń. Ale od pewnego czasu prowadząca program "Projekt Lady" nie rozstaje się z matą do ćwiczeń i pod okiem trenerki daje z siebie wszystko, aby jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie relacjonuje niektóre treningi - gwiazda wstawia nagrania, dzięki którym możemy zobaczyć, jakie ćwiczenia wykonuje. Tak się stało również teraz, ale w dzisiejszym treningu towarzyszył mamie mały Henio! Wtorek dla zdrowia i urody 😁💪 Henryś poczuł sportowy zew 😜 tatuś Henrysia stwierdził, że to po nim, ucieszyli się bardzo, ale to ja ćwiczyłam 💁‍♀️😂 mężczyźni 🤪 to był cudowny początek dnia 💪 #rozenekcudniechudnie - napisała Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie. Na kilku filmikach widzimy jak Małgorzata Rozenek wykonuje ćwiczenia nawet z Heniem na...