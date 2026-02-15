Małgorzata Rozenek wyznała w rozmowie z Magdaleną Rigamonti, że mimo głębokiej wiary w Boga nie uczęszcza do Kościoła. Prezenterka zaznaczyła, że pochodzi z domu, w którym chodzenie na msze było rodzinną tradycją. Mimo tego, obecnie nie wychowuje swoich dzieci w duchu katolickim. Skąd taka decyzja?

To dlatego Rozenek odsunęła się od Kościoła

Małgorzata Rozenek w podcaście "Rachunek sumienia" otwarcie wyraziła swoje odczucia względem Kościoła. Przyznała, że w kontekście swoich osobistych doświadczeń brak akceptacji Kościoła w temacie dzieci z in vitro stanowi podstawę do odsunięcia się od instytucji.

W naszym przypadku, kiedy mamy dzieci z in vitro, to jest bardzo osobista sprawa. Możesz czuć zawód, jeśli instytucja Kościoła nie rozumie, czy neguje, nie traktuje ich poważnie. (...) To nie jest nasz manifest przeciwko Kościołowi, to jest nasze zdanie. podkreśliła Małgorzata

Głos w sprawie zabrał też Radosław Majdan, uzasadniając, dlaczego razem z żoną nie planuje posyłać dzieci do wspólnoty.

My nie będziemy ich (dzieci. przyp. red.) na siłę angażować, skoro brakuje akceptacji dla ich poczęcia, co bardzo kłóci się z moim światopoglądem. Jestem bardzo otwartym człowiekiem i uważam, że religia powinna kojarzyć się z dobrem, otwartością, zrozumieniem i wspieraniem, a tego nie widzę. powiedział Radosław Majdan

Małgorzata Rozenek w szczerym wyznaniu o wierze

W trakcie rozmowy Małgorzata Rozenek uzewnętrzniła się nie tylko w kontekście macierzyństwa, lecz także swoich emocji związanych z instytucją Kościoła oraz wiarą, które bezpośrednio wpływają na to, jakie miejsce dziś zajmują one w życiu celebrytki.

Wierzę i nie mam co do tego wątpliwości. Nigdy nie miałam, niezależnie od tego, jak układało się moje życie. (...) Mam problem z przeżywaniem wspólnotowo duchowości i w ogóle wielu rzeczy. Mam problem z takim zbiorowym szukaniem. (...) Mam wrażenie, że im bardziej coś dotyka takiej prawdziwej mnie, takich moich prawdziwych emocji, tym mniej osób powinno być wokół tego i czuję, że ja jestem w tej relacji sama. wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan

