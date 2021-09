Małgorzata Rozenek w szczerym wpisie o swojej figurze! "Może chude, może krzywe..."

Małgorzata Rozenek może pochwalić się jedną z najlepszych sylwetek w polskim show biznesie. Gwiazda po urodzeniu Henia ciężko pracowała na takie efekty, a od jej pięknej figury naprawdę aż ciężko oderwać wzrok. Czy jednak żona Radosława Majdana ma jeszcze co do tego jakieś zastrzeżenia? Zobaczcie, co napisała na temat swoich nóg! Internauci od razu pospieszyli z komentarzami.

Małgorzata Rozenek o swoich nogach. Nie jest z nich zadowolona?

Małgorzata Rozenek będąc w ciąży z Heniem przytyła 28 kilogramów. Gwiazda jeszcze przed narodzinami synka wiedziała, że będzie chciała jak najszybciej zrzucić nadprogramowe kilogramy.

- Zaszłam w ciążę, ważyłam dokładnie 54 kg, a dzień, w który jechałam do porodu ważyłam 82 kg i chcę mądrze i z głową te kilogramy zgubić - mówiła w swoim programie "Rozenek cudnie chudnie"

I udało się! Żona Radosława Majdana po kilku tygodniach od narodzin Henia wróciła do ćwiczeń i przeszła na zdrową dietę. Małgorzata Rozenek ciężko pracowała nad tym, aby wrócić do formy sprzed ciąży i dzięki swojej pracy i determinacji udało jej się to zrobić błyskawicznie. Takiej figury można tylko pozazrościć.

Instagram / m_rozenek

Ale wygląda na to, że pomimo tak fantastycznej sylwetki, Małgorzata Rozenek potrafi sobie wytknąć jakieś mankamenty. Nawiązała do tego w swoim najnowszym wpisie na Instagramie:

- Może chude, może krzywe 😜 ale pewnie niosą mnie przez świat 😁 najlepiej w dzwonach ✌️💁‍♀️ całuje Was z planu Projektu Lady 😘 i szczerze przyznam: kocham te dziewczyny 🤗😁 Wy też je pokochacie ❤️ obiecuje ✌️

Instagram/Małgorzata Rozenek

Jednak fani zostawili Małgorzacie Rozenek mnóstwo komplementów! Ich zdaniem gwiazda może się pochwalić naprawdę zgrabnymi i fantastycznymi nogami.

- Takie nogi to wygryw 🔥🔥🔥 - No sama bym chciała mieć takie chude i krzywe 🤣 - Nogi do samej ziemi!🔥 Ogień 😍 - Co jak co, ale nogi mega zgrabne 😍 spodnie rewelacja - Malgosia, wyglądasz przepięknie! 😍 - piszą fani.

My również zgadzamy się ze zdaniem internautów - żona Radosława Majdana wygląda po prostu wspaniale, a jej pięknych nóg można tylko pozazdrościć!