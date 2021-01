Małgorzata Rozenek przytyła w ciąży kilkadziesiąt kilogramów! Ile ważyła, jadąc na porodówkę?

Na początku lutego TVN Style wyemituje najnowszy program Małgorzaty Rozenek pt. "Rozenek cudnie chudnie". W sieci znalazł się już przedpremierowy fragment, w którym gwiazda zdradza ile ważyła tuż przed samym porodem małego Henia, oraz ile wskazywała jej waga przed zajściem w ciążę. Jak dużo Małgorzata Rozenek przytyła podczas dziewięciu miesięcy oczekiwania na małego Henia?

Ile Małgorzata Rozenek ważyła przed porodem?

Małgorzata Rozenek w czerwcu po raz trzeci została mamą. Na świecie pojawił się jej wymarzony synek Henio Majdan. Szczęśliwa mama była bardzo aktywna w sieci nie tylko w trakcie ciąży ale również niemalże od razu po porodzie, dlatego najwierniejsi fani na bieżąco widzieli, jak zmienia się jej ciało w tym pięknym dla niej okresie.

Wielu internautów było pod wrażeniem, jak szybko Małgorzacie Rozenek udało się uporać z nadprogramowymi kilogramami, kiedy wrzucała do sieci kolejne zdjęcia. W pewnym momencie Małgorzata Rozenek postanowiła opublikować niekorzystne zdjęcie, aby udowodnić swoim obserwującym, że nie zawsze jest tak idealnie jak może im się wydawać. Podkreśliła, że często jej idealne zdjęcia są efektem umiejętności pozowania i dobrania odpowiedniej pozy, a w rzeczywistości podobnie jak inne kobiety zmaga się z niedoskonałościami. Nie zaprzeczyła jednak, że będzie starała się dążyć do odzyskania idealnej sylwetki, którą szczyciła się przed ciążą. Małgorzata Rozenek rozpoczęła treningi z trenerką personalną, jeździła na rolkach a ostatnio "zakochała się w jodze". Jej sylwetka z dnia na dzień robi się coraz bardziej imponująca. Niedługo TVN Style wyemituje także program "Rozenek cudnie chudnie", w którym Małgorzata Rozenek wracała do formy po ciąży. W przedpremierowym fragmencie, który pojawił się w sieci wyznała:

Zaszłam w ciążę, ważyłam dokładnie 54 kg, a dzień, w który jechałam do porodu ważyłam 82 kg i chcę mądrze i z głową te kilogramy zgubić.

Jesteście ciekawi jej nowego programu?

