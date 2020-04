Małgorzata Rozenek w odważnej ciążowej sesji! Jej kreacja przypomina... syreni ogon! 

Małgorzata Rozenek już niedługo powita na świecie swoje trzecie dziecko! Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dlatego wierni fani mogą na bieżąco śledzić co dzieje się u przyszłej mamy. Ostatnio Małgorzata Rozenek wzięła udział w wyjątkowej, ciążowej sesji zdjęciowej, w której towarzyszyły jej konie! My jednak zwróciliśmy uwagę na jej piękną kreację, która przypomina... syreni ogon! Zobaczcie jak pięknie wyglądała gwiazda!

Zobacz także: Radosław Majdan już nie może się doczekać, aż zostanie tatą! Pochwalił się zdjęciem z USG

Małgorzata Rozenek powoli przygotowuje się do porodu. Dla gwiazdy i jej męża Radosława Majdana jest to spełnienie najskrytszych marzeń, bowiem para długo starała się o dziecko.

Moja droga do trzeciej ciąży była, przyrzekam, tak trudna i tak emocjonalnie wyczerpująca... [...] Jak poroniłam ciążę, która była na takim wysokim poziomie, to był prawie 11. tydzień, była to ciąża bliźniacza. Lekarze od początku nas uspokajali, żebyśmy się nie cieszyli. [...] Szczerze mówiąc w ogóle się po tym nie podniosłam, po wszystkim powiedziałam: "Radziu, to już jest koniec". Nasze leczenie trwało trzy lata. Jak gdzieś czytam, że my po kilku miesiącach starań zostaliśmy rodzicami, to mówię: "Boże, jakich miesiącach?!" To były trzy lata absolutnie temu poświęcone - przyznała w styczniu Małgorzata Rozenek w rozmowie z Agatą Młynarską.